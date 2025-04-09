Benzine indirim geliyor! Ankara, İzmir, İstanbul güncel benzin fiyatları indirimden sonra ne kadar olacak?

Akaryakıt kullanıcılarına güzel haber geldi! Brent petrolün düşmesiyle benzine 2 lira 24 kuruşluk indirim bekleniyor. Akaryakıt indirimi sonrası güncel benzin fiyatları da belli olmaya başladı. Araç sahipleri, indirim sonrası güncel benzin fiyatlarını sorguluyor. Buna göre; 2 lira 24 kuruşluk düşüş sonrası İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel fiyatlar ne olacak? İşte detaylar...

BRENT PETROL 4 YILIN DİBİNDE

Enerji piyasalarında son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Brent petrol, uluslararası ekonomik belirsizlikler ve ticaret savaşlarına dair artan kaygılar nedeniyle 60 dolar seviyelerine kadar gerileyerek son 4 yılın en düşük noktasına ulaştı. Bu düşüş, küresel akaryakıt piyasasını sarsarken Türkiye'de de pompaya yansıdı.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, benzini son haftaların en uygun seviyesine çekiyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI: İNDİRİM SONRASI NE KADAR OLACAK?

İndirimle birlikte büyük şehirlerde benzin fiyatlarının yeni seviyeleri şöyle olacak:

İstanbul

Mevcut: 46,83 TL → Yeni: 44,59 TL

Ankara

Mevcut: 47,40 TL → Yeni: 45,16 TL

İzmir

Mevcut: 47,75 TL → Yeni: 45,51 TL

Bu fiyatlar, 10 Nisan 2025 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.