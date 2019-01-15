Bereket Döner 'Dönüşüm Projesi' uygulamasını başlattı

Türkiye genelinde 30 binden fazla döner büfesini mercek altına alan Bereket Döner, yeni bir kampanya ile dönüşüm projesini uygulamaya koydu. Bereket Döner'in yeni projesi Mart ayının sonuna kadar devam edecek. Bereket Döner CEO'su Muhammet Nezif Emek, halen döner büfesi işleten küçük yatırımcılar için hazırladıkları proje ile daha fazla tüketiciyi ürünleri ile buluşturmayı hedeflediklerini belirterek "Hali hazırda döner büfesi işleten küçük işletmelerden franchise bedeli almadan dönüşüm imkanı veriyor olacağız. Mart ayı sonuna kadar dönüşüm kampanyamızdan faydalanmak isteyen tüm büfe işletmecilerine destek vereceğiz" dedi.

FRANCHİSE GİRİŞ BEDELİ KAMPANYASI

Yeni kampanyada belli konseptlerde franchise giriş bedelinin alınmamasının, diğerlerinde de %50 indirime gidilmesinin girişimciyi teşvik edici bir faktör olduğunu söyleyen Emek, uygulama hakkında şu bilgileri verdi: "Bereket Döner olarak bizim sistemimizde aylık/yıllık reklam katılım bedeli ve royalty ücreti gibi periyodik bedeller de yok. Bu durumun yatırımcı adayları için bir hayli cazip olduğunu belirtmekte fayda var. Kazandır–kazan felsefesiyle kurmuş olduğumuz franchise yapımızı daha da teşvik edici hale getirmek için, ülke ekonomisinin içerisinde bulunduğu durumu da göz önünde bulundurarak oluşturmuş olduğumuz kampanyamızı ilk kez buradan duyurmuş oluyoruz. 31 Mart’a kadar geçerli olacak olan kampanyamız için biraz daha detay vermek gerekirse;

Yol üstünde, benzinliklerde, otobüs ve metro duraklarında, kısacası yaya trafiğinin olduğu her köşe başında konumlandırılabilen Bereket Döner konseptlerinden “Durak” ve bununla birlikte; iş merkezleri, konutlara adrese teslim paket servis hizmeti vermek üzere planlanmış “Paket Servis” konseptlerimiz için franchise bedeli almayacağız.

Yine sadece 31 Mart’a kadar geçerli olmak üzere; nispeten küçük metrekarelerde hizmet veren “Express”, “Standart Restoran” ve Bereket Döner’in en yeni konsepti olan ortalama 300 m2 büyüklüğünde tasarlanmış, menüsünde döner, köfte ve steak’i buluşturan alakart konseptimiz “Since 1988” için de franchise bedellerinde %50 indirim uygulanacak."

“THE ONE AWARDS”TA YİNE BEREKET DÖNER KONUŞULDU

Marketing Türkiye dergisinin düzenlediği “The ONE Awards”ta ilk üçte yer alan markalar içerisinde Bereket Döner'in 2018'i ikincilik ile tamamladığını belirten Emek; "Son iki yıldır Fast Food Sektörü'nde ilk üçte yer alıyorduk zaten. Dünya devleri arasında yerimizi bu yıl bu yükselişle daha da pekiştirdik. Umuyoruz ki 2019 yılı geçtiğimiz yılın olumsuz etkilerini atlattığımız bir yıl olacak. Bereket Dönerde yatırıma ara vermek yok.”

ÜRETİMDEN ALDIĞIMIZ GÜCÜ SAHAYA YANSITIYORUZ

Hedefimiz her geçen gün hem ülkemizde hem de yurt dışında yeni yatırımlara imza atmak. Çok yakın bir zamanda Malatya restoranımızı açtık. Burayı Ocak ayında Sivas ve Van restoranlarımız takip edecek.

Ülkemizde ekonomik anlamda yaşanacak iyileşmelerin etkisiyle, bizlerin içerde ve dışarıda yılmak bilmeden yaptığımız çalışmaların sonucunu alacağımıza güvenimiz tam. Yani 2019 yılı Bereket Döner'in yılı olacaktır. Ülkemiz hem insan gücü hem de iç kaynakları ile buna çok müsait. Yapmamız gereken tek şey sürekli üretmek ve üretimden aldığımız gücü ve enerjiyi sahaya yansıtmak olacak.

Ülkemiz ekonomisinin özelikle 2. çeyrekten itibaren ciddi bir sıçrama yapacağına inancımız tam. Turizm sektörünün verileri şimdiden inanılmaz rakamları gösteriyor. Ülkemiz tüm olumsuzluklara rağmen ihracatta tüm zamanların rekorlarını kırıyor. Üçüncü çeyrekte bu kadar badirelere rağmen %1,6 büyümüş bir ekonomiyiz. Çok daha iyi yerleri ve tabloları hak ediyoruz.