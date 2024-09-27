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Ekonomi

Berlin'de kritik toplantı! Almanya'dan iki ülke ticareti güçlenecek mesajı

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck, Almanya ile Türkiye ticaret hacminin geçen yıl ilk defa 55 milyar avroya yükseldiğini belirterek, 'Avrupa Birliği-Türkiye ticaret görüşmeleri ve Türkiye'nin Germany ile İş Ortaklığı programına katılma kararı bu gelişmeyi daha da güçlendirecektir.' ifadelerini kullandı.

AA27 Eylül 2024 Cuma 19:30 - Güncelleme:
Berlin'de kritik toplantı! Almanya'dan iki ülke ticareti güçlenecek mesajı
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Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı Berlin'de yapıldı.

Almanya, Türkiye'yi radarına aldı

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Robert Habeck'ın bugün başkent Berlin'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüğü belirtildi.

İLİŞKİLERİN DERİNLEŞTİRİLMESİNE ODAKLANILDI

İki bakanın görüşmesinin Türk-Alman ticari ilişkilerinin derinleştirilmesine odaklandığı ifade edilen açıklamada, görüşmenin ardından iki bakanın Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na birlikte başkanlık ettiği aktarıldı.

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"TİCARET HACMİMİZ 55 MİLYAR AVROYA YÜKSELDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, Almanya ve Türkiye'nin tam bir asırdır diplomatik ilişkilerini sürdürdüğünü belirterek, "Ortak ticaret ve girişimciler çoğu zaman yoğun bir alışverişin arkasındaki itici güç olmuştur. Ticaret hacmimiz geçen yıl ilk defa 55 milyar avroya yükseldi. AB-Türkiye ticaret görüşmeleri ve Türkiye'nin Germany ile İş Ortaklığı programına katılma kararı bu gelişmeyi daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

TİCARİ İLİŞKİLER ARTIYOR

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak deklarasyonunun, iş ve ticaret alanlarında diyaloğun yoğunlaştırılmasını öngördüğü belirtilen açıklamada, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin, AB ile Türkiye arasındaki ticaretin yaklaşık dörtte birini oluşturduğu ifade edildi.

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JETCO'nun ticaret, sanayi işbirliği, turizm, altyapı ve üçüncü pazarlar alanlarında ikili işbirliğini geliştirmeyi, mevcut sorunları azaltmayı, istikrarlı çerçeve koşulları yaratmayı ve somut projeler geliştirmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, toplantının AB ve Türkiye'nin önde gelen dernekleri ile işbirliği içinde düzenlendiği aktarıldı.

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