Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı Berlin'de yapıldı.

Almanya, Türkiye'yi radarına aldı Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Robert Habeck'ın bugün başkent Berlin'de Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile görüştüğü belirtildi.

İki bakanın görüşmesinin Türk-Alman ticari ilişkilerinin derinleştirilmesine odaklandığı ifade edilen açıklamada, görüşmenin ardından iki bakanın Türkiye-Almanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 5. Dönem Toplantısı'na birlikte başkanlık ettiği aktarıldı.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Almanya Başbakan Yardımcısı Habeck, Almanya ve Türkiye'nin tam bir asırdır diplomatik ilişkilerini sürdürdüğünü belirterek, "Ortak ticaret ve girişimciler çoğu zaman yoğun bir alışverişin arkasındaki itici güç olmuştur. Ticaret hacmimiz geçen yıl ilk defa 55 milyar avroya yükseldi. AB-Türkiye ticaret görüşmeleri ve Türkiye'nin Germany ile İş Ortaklığı programına katılma kararı bu gelişmeyi daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ve Türkiye'nin ortak deklarasyonunun, iş ve ticaret alanlarında diyaloğun yoğunlaştırılmasını öngördüğü belirtilen açıklamada, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin, AB ile Türkiye arasındaki ticaretin yaklaşık dörtte birini oluşturduğu ifade edildi.