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Ekonomi

BES teminatlı kredi rakamlarına Emeklilik Gözetim Merkezi üzerinden ulaşılabilecek

Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM), haziranda devreye alınan ve bireysel emeklilik sistemi (BES) fonlarının teminat gösterilerek kredi kullanımına imkan sunan uygulamaya ilişkin tutarları internet sitesinde açıklamaya başladı.

AA19 Eylül 2024 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
BES teminatlı kredi rakamlarına Emeklilik Gözetim Merkezi üzerinden ulaşılabilecek
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Bireysel emeklilik sistemindeki katılımcılar, acil nakit ihtiyacı durumunda, BES sözleşmelerini sonlandırmadan ve kazanılmış haklarını kaybetmeden, hesaplarındaki birikimlerini (devlet katkısı hariç) alacağın devri yoluyla bankalara devrederek kredi çekebiliyor.

EGM, haziran ayında hayata geçen uygulamaya ilişkin rakamları internet sitesinde yer alan "istatistikler" bölümünde yayınlamaya başladı.

HANGİ BAŞLIKLAR YER ALIYOR?

Paylaşılan başlıklarda, BES teminatlı kredilerin kümülatif tutarı, alacağın devri yoluyla aktarılan fonların toplam tutarının kurumlara göre dağılımı, uygulamadan kapanma nedeniyle çıkan fon tutarı gibi konuların yanı sıra emeklilik şirketlerinin kredi taleplerini onaylamama nedenleri de yer alıyor.

EGM, yayınlanan verileri belirli periyotlarla güncelleyecek.

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