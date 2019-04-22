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BES’in büyüklüğü 100 milyar liraya dayandı

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 93.6 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5.6 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 100 milyar liraya dayandı.

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Bireylerin emeklilik dönemlerinde refah seviyelerinin düşmemesini hedefleyen, aynı zamanda yurt içinde uzun vadeli tasarruf seviyesini yükselterek yarattığı fonlarla ülke ekonomisine katkı sağlayan BES, Türkiye’de 27 Ekim 2003’te başladı ve 16. yıla doğru emin adımlarla ilerliyor. Emeklilik Gözetim Merkezi  verilerine göre, sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 13 oldu. 

KALITIMLAR ARTIYOR

Otomatik katılım kapsamında ilk aşamada 45 yaş altı, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017’de, memurlar ile 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017’de sisteme girerken, 100-250 çalışanı olan özel sektör de 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılım sağladı. 

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