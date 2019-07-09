‘BES’ten nakit’ yolda

Kalkınma Planı’na göre, genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılacak.

Plana göre BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden çıkışlarının önlenmesi sağlanacak. Bu amaçla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak.

Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenecek ve bireysel hesaplara dayalı kurulacak Kıdem Tazminatı Fonu ile entegre edilecek.

Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel düzenlemelerle teşvik edilecek.

Para biriktirene ucuz eğitim ve tatil

Hane halkı tasarruflarının artırılmasını temin için, borçlanarak harcama yerine harcama öncesinde tasarruf etme davranışı desteklenecek.

Dayanıklı tüketim mallarıyla eğitim, tatil gibi harcama kalemleri için bankalarda harcama kalemi grubuna özel birikim hesapları oluşturulacak ve bu birikimler kullanılarak gerçekleştirilen harcamalarda ilgili ürünler için vergisel teşvikler uygulanacak.

İkinci ve sonraki konut alımlarında vergileme ve kredi kullanımına ilişkin uygulamalar gözden geçirilecek. İmar değişikliklerinden kaynaklanan değer artışlarının vergilendirilmesine ilişkin uygulama güçlendirilecek.

Geçen yıl yüzde 26.5 olan yurt içi tasarrufların GSMH içindeki payının plan sonunda yüzde 30.3’e, BES katılımcı sayısının 11.6 milyondan 15.2 milyona çıkması hedefleniyor.