Beyaz çay 4 bin liradan satışa çıktı

ÇAYKUR, ‘İmparatorların Çayı’ olarak adlandırılan beyaz iksiri 20 gramlık şişelerde 80 TL’den satışa çıkardı. Rize’de üretilen ve bu yıl kilogram fiyatı bin TL olarak açıklanan şifa kaynağı Anzer Balı’ndan kilogram fiyatı daha pahalı olan beyaz çayın kilogram fiyatı ise 4 bin TL’yi buluyor. ‘Beyaz iksir’in bir çok hastalığa şifa olduğu biliniyor. Yapılan bilimsel araştırmalar, beyaz çayın özellikle kolajen yıkımını baskılayıcı ve cilde esneklik veren elastin maddesinin yıkımını önleyen etkilerine bağlı olarak daha sıkı ve esnek cilt oluşumu sağlayabileceğini gösteriyor.