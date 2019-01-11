Beyaz cennet Pamukkale BBC'nin haber sitesinde tanıtıldı Denizli'deki, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, dünyanın önemli yayın kuruluşlarından biri olan BBC'nin haber sitesinde tanıtıldı. BBC'nin Travel sayfasında Pamukkale'yi, travertenleri, antik havuzu ve Hierapolis antik kentiyle tanıtması turizmcileri sevindirdi.