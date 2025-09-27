İSTANBUL 22°C / 16°C
Ekonomi

Beyaz et üreticilerine ceza yağdı! Fiyat listelerine yeni kural

Rekabet Kurulu'nun beyaz et sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturmada para cezasına karar verdi. Kurul, 13 şirkete, 3 milyar 700 milyon lira ceza kesilmesini kararlaştırdı. Soruşturma kapsamında Kurul, teşebbüslere ilişkin davranışsal tedbir kararı da aldı. Buna göre, beyaz et pazarında üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren teşebbüsler ileri tarihli fiyat listesi uygulamasını sonlandıracak.

27 Eylül 2025 Cumartesi 12:20
Beyaz et üreticilerine ceza yağdı! Fiyat listelerine yeni kural
ABONE OL

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kurulun, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 14 firmanın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürüttüğü soruşturma tamamlandı.

Soruşturma devam ederken, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ (BEYPİLİÇ), Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ (BOLEZ), Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ (KESKİNOĞLU), Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ (LEZİTA) ve Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ (ŞENPİLİÇ) uzlaşma başvurusunda bulundu.

Söz konusu şirketlere, soruşturmanın uzlaşma usulü ile sonlandırılması sebebiyle yüzde 25 indirim uygulanarak toplam 1 milyar 29 milyon 355 bin 317 lira idari para cezası verildi.

Soruşturmanın diğer taraflarından Akpiliç Tic. Ltd. Şti. (AKPİLİÇ), As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ (ASPİLİÇ), Bakpiliç Entegre Tavukçuluk AŞ (BAKPİLİÇ), Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ (BANVİT), Bupiliç Entegre Gıda San. Tic. AŞ (BUPİLİÇ), Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ (ERPİLİÇ), Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ (GEDİK) ile Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (HASTAVUK) ise rekabete hassas bilgi değişimi gerçekleştirmek suretiyle kanunu ihlal ettikleri tespit edildi.

Kurul, söz konusu teşebbüslere toplam 2 milyar 674 milyon 661 bin 552 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Böylece beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 13 teşebbüse, 3 milyar 704 milyon 16 bin 870 lira idari para cezası kesildi.

CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ'nin (CP) ise kanunu ihlal edildiğine yönelik bir bulguya ulaşılamadı ve ilgili teşebbüse idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı değerlendirildi.

- İLERİ TARİHLİ FİYAT LİSTESİ UYGULAMASI SONLANDIRILACAK

Soruşturma kapsamında Kurul, teşebbüslere ilişkin davranışsal tedbir kararı da aldı. Buna göre, beyaz et pazarında üretici ve tedarikçi olarak faaliyet gösteren teşebbüslerin güncellenen satış fiyatlarını (fiyat listelerini), yeniden satıcıları dahil olmak üzere alıcılarına duyurdukları andan itibaren uygulamaya koyması ve ileri tarihli fiyat listesi uygulamalarının sonlandırılması kararlaştırıldı.

Böylece, satıcı ve alıcılar arasında fiyatların önceden paylaşılmasıyla oluşan rekabete hassas bilgi değişimi mekanizmasının önünün kesilmesi amaçlandı. Kurul, bu kararı sektörde rekabetçi fiyat oluşumunun sağlanması ve tüketicilerin korunması amacıyla aldı.

Popüler Haberler
