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Ekonomi

Beyaz ette fahiş fiyat tespit edildi! İstanbul'daki marketlere milyonluk ceza

Ticaret Bakanlığı, beyaz et fiyatlarına yönelik incelemeler kapsamında fahiş fiyat artışı yaptığı belirlenen İstanbul'daki marketlere toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

AA16 Haziran 2026 Salı 09:37 - Güncelleme:
Beyaz ette fahiş fiyat tespit edildi! İstanbul'daki marketlere milyonluk ceza
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik menfaatlerinin korunması, iç piyasada adil ve rekabetçi bir ticaret ortamının sürdürülmesi, fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda geçmiş yıllarda beyaz et sektörüne yönelik Bakanlık müfettişlerince gerçekleştirilen inceleme ve denetimlerde çok sayıda işletme hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulandığı vurgulanan açıklamada, "Yaz mevsiminin gelmesiyle beyaz ete yönelik tüketici talebinde meydana gelen artışı fırsata çevirmeye yönelik uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla sektör genelinde yeniden kapsamlı inceleme ve denetim çalışmaları başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, Bakanlığın İstanbul İl Müdürlüğü denetim ekiplerince sahada incelemeler yapıldığı, elde edilen tespitlerin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 49. toplantısında değerlendirildiği ifade edildi.

Toplantı sonucunda alınan karara dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen ulusal ve yerel ölçekte, İstanbul'da faaliyet gösteren market işletmelerine toplam 10 milyon 114 bin 595 lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. Bakanlık olarak vatandaşlarımızın temel gıda ürünlerine makul fiyatlarla erişiminin temin edilmesi amacıyla üretimden tüketime uzanan tedarik zincirinin tüm aşamalarında, olağan dışı fiyat hareketlerini yakından takip etmeye ve gerekli idari tedbirleri kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."
  • etiket1
  • market
  • fiyat artışı
  • idari ceza

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