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Ekonomi

Beydeğirmeni Barajı tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Beydeğirmeni Barajı'nın tamamlandığını bildirdi.

AA17 Mart 2025 Pazartesi 11:26 - Güncelleme:
Beydeğirmeni Barajı tamamlandı
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Balta, yaptığı yazılı açıklamada, barajın tamamlanması için son aylarda yoğun tempoda çalıştıklarını anlattı.

Barajın su tuttuğunu belirten Balta, şunları kaydetti:

"Kil çekirdekli kaya dolgu tipinde, temelden yüksekliği 41 metre olarak inşa ettiğimiz barajımızda 2 milyon 320 bin metreküp su depolayacağız. Yunusemre Beydeğirmeni Barajı sayesinde 2 bin 750 dekar arazi borulu basınçlı sistem ile sulanacak. Sulu tarım olanağının artmasıyla bölge üreticilerimiz katma değeri yüksek farklı ürünleri yetiştirme olanağına da sahip olacak. Ayrıca sulama maliyetleri de düşecek. Çiftçimiz yılda 23,3 milyon lira daha fazla gelir elde edecek."

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