Beykoz Belediyesi, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve çevre dostu şehircilik vizyonu doğrultusunda tarihi bir adıma imza attı. Belediyenin hizmet birimlerinde kullanılmak üzere satın alınan 35 adet yerli ve milli akıllı cihaz Togg, Çavuşbaşı Belediye Garajı'nda düzenlenen organizasyonla hizmet filosuna dahil edildi. Tamamı belediyenin kendi öz malı olan elektrikli araçlar sayesinde, kiralama maliyetleri ve akaryakıt giderlerinde ciddi bir tasarruf yapıldı.

YILLIK 46 MİLYON LİRA BEYKOZ'UN CEBİNDE KALACAK

Beykoz Belediyesi, Türkiye'nin mühendislik harikası yerli ve milli elektrikli aracı Togg'dan 35 adet satın alarak bünyesine kattı. Yeni araçlar sayesinde yıllık yaklaşık 42 milyon liralık araç kiralama maliyeti ile 4 milyon liralık yakıt giderinden tasarruf sağlanacak. Böylece belediye bütçesinde yılda yaklaşık 46 milyon liralık kaynak Beykozluların hizmetinde kalacak.

"KİRALIK DEĞİL, BELEDİYEMİZİN ÖZ MALI"

Araç teslim programında konuşan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, belediye kaynaklarının etkin kullanımı konusunda önemli bir adım attıklarını belirterek şunları söyledi:

"Beykoz Belediyesi olarak 35 adet elektrikli Togg aracını hizmet filomuza dahil ettik. Üstelik bu araçlar artık kiralık değil, belediyemizin kendi öz malı. Bu yatırımla birlikte her yıl yaklaşık 42 milyon liralık araç kiralama maliyetinden ve 4 milyon liralık yakıt giderinden tasarruf sağlayacağız. Beykoz'un kaynakları yine Beykoz'un içinde, komşularımızın hizmetinde kalacak."

ÇEVRECİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BELEDİYE HİZMETİ

Yatırımın sadece bütçe ile sınırlı kalmadığını, geleceğe ve doğaya karşı bir sorumluluk olduğunu belirten Belediye Başkan Vekili, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Elektrikli araçlarımız sayesinde karbon salınımını azaltacak, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir Beykoz için önemli bir adım atmış olacağız."

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un Beykoz Belediyesi filosuna dahil edilmesiyle birlikte, yerli üretim ve milli teknoloji hamlesine de destek verilmiş oldu.