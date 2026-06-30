BİK ile İŞKUR arasında imzalar atıldı! Bakan Işıkhan'dan ''nitelikli iş gücü'' vurgusu

Işıkhan, BİK ile İŞKUR arasında iletişim ve medya sektöründe nitelikli iş gücünün artırılmasına yönelik hazırlanan "Aktif İşgücü Hizmetleri İşbirliği Protokolü"nün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen imza törenine katıldı.

Programda konuşan Işıkhan, İŞKUR aracılığıyla nitelikli iş gücü yetiştirmek ve istihdam sağlamak amacıyla birçok sektöre yönelik Aktif İşgücü Programları'nı büyük bir hassasiyetle ve başarıyla yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

Bu anlamda BİK ile 2016'da imzaladıkları işbirliği protokolüyle medya ve iletişim alanında çalışan veya çalışmak isteyenlere yönelik İşbaşı Eğitim Programı'nı 2021'de başarıyla sonlandırdıklarını hatırlatan Işıkhan, "Gazetecilik Eğitim Programı" kapsamında, bu süreçte muhabirlikle ilgili mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarından 3 bin 635 kişinin yararlandığını bildirdi.

"AKTİF İŞ GÜCÜ PROGRAMLARIMIZIN DAHA ETKİN YÜRÜTÜLMESİNE VESİLE OLACAK"

Bugün yeni bir protokolle bu işbirliğine yeni bir pencere açacaklarını, alanında uzman gazetecilerin, medya mensuplarının ve iletişimcilerin yetiştirilmesine katkı sunmaya devam edeceklerini belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"İletişim Başkanlığımızla birlikte imzalarını atacağımız, aynı zamanda kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğimizi daha da kuvvetlendireceğine inandığım bu protokol, sektörün nitelikli iş gücü ve istihdam ihtiyacına cevap verecek niteliktedir. Protokol, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, iş kulübü faaliyetleri, kurslar ve eğitimlerle özellikle üniversite öğrencilerimize yönelik, aktif iş gücü programlarımızın daha etkin şekilde yürütülmesine vesile olacaktır. İşbaşı Eğitim Programlarımızın süresi daha evvel de olduğu gibi 9 ay olarak uygulanmaya devam edecektir."

Işıkhan, protokolün hem kurumlar hem de çalışma hayatı adına hayırlı olmasını dileyerek, protokol kapsamında sunulacak hizmetlerden yararlanacak tüm basın emekçilerine başarı dileklerini iletti.

Güçlü iletişimin, güçlü devlet anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna işaret eden Işıkhan, şunları kaydetti:

"İletişim Başkanlığımız, kamu diplomasisinden dezenformasyonla mücadeleye, doğru bilginin alımı ve vatandaşlarımıza ulaştırılmasına kadar son derece kritik görevler üstlenmektedir. Yine son dönemde, İletişim Başkanlığımız tarafından kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine, stratejik iletişim kapasitesinin artırılmasına ve Türkiye'nin ulusal ve uluslararası alandaki iletişim gücünün daha da ileriye taşınmasına yönelik önemli adımlar atılmaktadır.

Bugün imzalayacağımız bu protokol de bu anlayışın somut örneklerinden biridir. İletişim ve enformasyonun hayati öneme sahip olduğu günümüzde Türkiye'nin medya ve iletişim ağının gelişimine sağlanacak her türlü katkının, aynı zamanda ülkemizin ve milletimizin istikbaline sağlanacak bir katkı olduğuna inanıyorum. Hep birlikte atacağımız daha güçlü ve daha sağlam adımlarla Türkiye Yüzyılı hedefimize giden yolda, saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insan gücünün yetiştirilmesinden sorumlu bir bakanlık olarak başarıyla ve kararlılıkla yürüyeceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum."

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş ile ilgili tüm kurumlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Işıkhan ile Duran, işbirliği protokolünü imzaladı.