Bildiğiniz tüm peynirleri unutun! İçerisinde süt yok

Mersin'de protein değeri yüksek baklagillerin tüketiminin yaygınlaştırılması için kurulan Bakliyat Araştırma Merkezi'nde (BAM) nohuttan elde edilen süt kıvamındaki karışımla "nohut peyniri" yapıldı.

Mersin Ticaret Borsası bünyesindeki merkezde, başta çocuklar olmak üzere tüketicilerin bakliyat ürünlerini daha fazla tercih etmesi için projeler yürütülüyor.

Daha önce fasulyeden kek, nohuttan süt, ekmek, cips ve çerez ile mercimekten kraker gibi çeşitli yiyeceklerin imal edildiği merkezde, vegan peynir için de AR-GE çalışması yürütüldü.

Tarsus Üniversitesi Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülden Gökşen öncülüğündeki ekip, nohutları ince un haline getirdikten sonra su ve hayvansal olmayan diğer bileşenlerle karıştırdı.

Kontrollü sıcaklıkta pişirilen süt kıvamındaki karışım, pastörizasyon aşamasından geçirilip kalıplara yerleştirilerek "nohut peyniri"ne dönüştürüldü. Soğutulup sertleştirilen peynir, olgunlaştırma sürecine alındı. Makinelerle kesilen ürünlere raf ömrünün uzun olması için vakum paketleme uygulandı.

Elde edilen vegan peynirin tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yapılacak.

- PİYASA ARZI İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, AA muhabirine, Mersin'in bakliyat ticaretinin merkezi olduğunu söyledi.

BAM'ın çalışmalarının sektöre katkı sunduğunu dile getiren Özdemir, "Amacımız bakliyat ve narenciyenin türev ürünlerini yaparak katma değerli ürünler ortaya çıkarmak. Vegan ve vejetaryen beslenme şekilleri arttıkça bu ürünlere yönelik çalışmalar olacaktır. Bakliyat ürünlerinin tüketimi de giderek artacaktır." dedi.

Özdemir, peynirin piyasaya arzı için firmalarla görüşmeler gerçekleştirildiğini belirtti.

- GLÜTEN VE LAKTOZ İNTOLERANSI OLANLARA YÖNELİK ÜRETİLDİ

Doç. Dr. Gülden Gökşen de baklagillerin yüksek lif ve protein değerine sahip olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nohut, fasulye ve mercimeği tencere yemeği dışında insanların tüketebileceği forma getirmeye çalışıyoruz. Özellikle vegan, glütensiz beslenme ihtiyacı olan ve laktoz intoleransı (bir sindirim sistemi hastalığı) bulunan kişilere yönelik bir ürün çıkarmaya çalıştık. Sütle üretilmiş peynirleri tüketmeyenler, bu ürünü alternatif kahvaltılık olarak veya salatalarında kullanabilecekler. Bazı çocuklar bakliyat tüketmeyi sevmiyor. Biz de bu tarz peynir benzeri ürünle dikkatlerini çekeceğiz ve nohudu beslenmelerine dahil edeceğiz."