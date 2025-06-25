İSTANBUL 34°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2025 Çarşamba / 29 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,641
  • EURO
    46,1084
  • ALTIN
    4244.31
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Bilecik Belediyesi'nde EYT mobbingi! Yerlerine yandaşları doldurdular
Ekonomi

Bilecik Belediyesi'nde EYT mobbingi! Yerlerine yandaşları doldurdular

Bilecik Belediyesi'nde EYT kapsamında emekliliği hak eden personele işi bırakmaları için mobbing uygulandığı ortaya çıktı. İşten çıkarmalar devam ederken, çok sayıda CHP'li ismin yakınlarının da belediyede işe alındığı iddia edildi.

Sabah25 Haziran 2025 Çarşamba 08:07 - Güncelleme:
Bilecik Belediyesi'nde EYT mobbingi! Yerlerine yandaşları doldurdular
ABONE OL

Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın, belediyede çalışan ve EYT kapsamında emekliliği hak eden personele, işi bırakmaları için mobbing uyguladığı ortaya çıktı. Tasarruf tedbirlerini bahane eden Subaşı'nın, diğer yandan belediyeye eş, dost alımları yaptığı ve personel sayısının 1000'i geçtiği öğrenildi.

Başkan Subaşı tarafından zorla emekliliği istenen personellere gönderilen tebligatlarda, tasarruf tedbirleri doğrultusunda içeride bulunan yıllık izinleri kullandırıldıktan sonra emeklilerin çıkış işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

Melek Mızrak Subaşı

Sabah'ın haberine göre, CHP'li Melek Mızrak Subaşı tarafından, tasarruf tedbirleri bahane edilerek işten çıkarmalar devam ederken, çok sayıda CHP'li ismin yakınlarının da belediyede işe alındığı iddia edildi. Hizmet alanı kapsamında 80 bin kişiye hizmet veren Bilecik Belediyesi'nde toplam personel sayısının, belediyenin kurulduğu tarihten bu yana ilk kez 1000'i aştığı ileri sürüldü.

  • Bilecik Belediyesi
  • işçi

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.