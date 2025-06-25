Bilecik'te CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın, belediyede çalışan ve EYT kapsamında emekliliği hak eden personele, işi bırakmaları için mobbing uyguladığı ortaya çıktı. Tasarruf tedbirlerini bahane eden Subaşı'nın, diğer yandan belediyeye eş, dost alımları yaptığı ve personel sayısının 1000'i geçtiği öğrenildi.

Başkan Subaşı tarafından zorla emekliliği istenen personellere gönderilen tebligatlarda, tasarruf tedbirleri doğrultusunda içeride bulunan yıllık izinleri kullandırıldıktan sonra emeklilerin çıkış işlemlerinin yapılacağı belirtildi.

Sabah'ın haberine göre, CHP'li Melek Mızrak Subaşı tarafından, tasarruf tedbirleri bahane edilerek işten çıkarmalar devam ederken, çok sayıda CHP'li ismin yakınlarının da belediyede işe alındığı iddia edildi. Hizmet alanı kapsamında 80 bin kişiye hizmet veren Bilecik Belediyesi'nde toplam personel sayısının, belediyenin kurulduğu tarihten bu yana ilk kez 1000'i aştığı ileri sürüldü.