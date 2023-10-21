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Ekonomi

Bilecik'te hazırlanıp dünyaya gönderiliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde özellikle kadın girişimciler tarafından hazırlanan yöresel ürünler, belediyenin e-ticaret, e-ihracat dijital pazarlama stratejisiyle dünya pazarına sunuluyor.

AA21 Ekim 2023 Cumartesi 09:43 - Güncelleme:
Bilecik'te hazırlanıp dünyaya gönderiliyor
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Lefke bezi, kilim, masa, sehpa ve salon takımından perdeye, kolyeden bilekliğe onlarca ürün, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) da desteğiyle ABD, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde alıcı bulmaya başladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, 25 kişinin üyesi olduğu Osmaneli Kadın Girişimciler Kooperatifi tarafından hazırlanan ürünlerin sayısının oldukça arttığını söyledi.

Yurt içi pazarlarda bu ürünlerin satışının yapıldığını belirten Şahin, "İnşallah özellikle ihraç ürünlerini dünya pazarlarına sunmak suretiyle hem kadınlarımız daha fazla kazanacak hem de ilçemizin ve ülkemizin tanıtımı bu anlamda gerçekleşmiş olacak." ifadesini kullandı.

Projelerin yazımına destek sağlayan, hibe programlarının yürütücüsü Osmaneli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Abdullah Tetik de kadınların başarılı çalışmaları sonucu özellikle yöresel ürünlerin üretimi anlamında büyük mesafe katettiklerini vurguladı.

İlçenin eski adıyla anılan Lefke bezinin coğrafi işaretli bir ürün olduğunu hatırlatan Tetik, "Kooperatif üyesi tüm kadınlarımızı dijital pazarlama ve e-ihracat, e-ticaret konularında yaklaşık 30 saatlik eğitime tabi tuttuk. Kalkınma Ajansı ile beraber Amazon sitesinde, e-ticaret sitelerinde görev yapan veya uzmanlaşmış bir Türk mentorla kadınlarımıza hem teorik hem de uygulamalı eğitimler aldırdık." dedi.

Tetik, uluslararası e-ticaret sitelerinin her girişimcinin ürününü kabul etmediğini dile getirdi.

Satıcıların, ürünün el işçiliği olduğunu kanıtlamaları gerektiğini bildiren Tetik, şunları kaydetti:

"BEBKA desteğiyle kadınlarımızın ürettiği ürünlerin el işçiliği olduğunu kanıtlayarak sitede mağaza açmaya hak kazandık ve küçük ölçekte başlayan bir proje, şu anda tüm ilimize yayılmış durumda. Çünkü bizim üzerimizden hem Kadın Girişimciler Kooperatifinin ürettiği ürünler hem de Bilecik genelinde evinde üretim yapan ev hanımlarının ürünleri şu anda uluslararası pazarda, özellikle ABD pazarında, Rusya'da ve AB üyesi ülkelerin pazarlarında alıcı buluyor. Burada ürettiğimiz bir Lefke bezi, yaklaşık 100 avro civarında e-ticaret sitesinde pazar veya alıcı bulabiliyor. Ürettik, üretiyoruz ve artık bizde de dünya pazarında kadın girişimcilerimiz de var."

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