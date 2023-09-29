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Ekonomi

Bilecik'te üretiliyor, dünyaya yayılıyor: Yağlık ayçiçeği

Bilecik'te, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tohum desteğiyle ekim alanı yüzde 50 artan yağlık ayçiçeği, iç piyasadaki alıcılara ve yurt dışına gönderiliyor.

AA29 Eylül 2023 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Bilecik'te üretiliyor, dünyaya yayılıyor: Yağlık ayçiçeği
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi" kapsamında Bilecik Valiliği, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçiye hibe tohum desteği sağlandı.

İl genelinde bu yıl 90 bin dekardan 27 bin ton yağlık, 15 bin 700 dekardan da 3 bin 300 ton çerezlik ayçiçeği rekoltesi bekleniyor.

Müdürlük tarafından yapılan eğitim, toprak analizi, bakım ve ekim yöntemleriyle ilgili çalışmalar sonucu 180-200 kilogram olan dekar başına verim bu sene 250-300 kilograma çıkarıldı.

Elde edilen yağlık ayçiçeğinin laboratuvarlarda yapılan analizlerinde yağ oranının yüzde 40 ila 45 olduğu belirlendi.

Bilecik'te üretilen ayçiçeği, yağ oranının yüksek olmasından dolayı birlik ve kooperatiflerce iç piyasanın yanı sıra Suriye, Iran, Irak ve Suudi Arabistan gibi ülkelere satılıyor.

Bozüyük ilçesi Kandilli köyünün muhtarı Bedri Kavak, AA muhabirine, köylerinde yağlık ayçiçeği hasadının ekim ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini söyledi.

Kandilli Ovası'nda 3 bin dekar alana yağlık ayçiçeği ekildiğini belirten Kavak, "Hasat öncesi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından biçerdöver denetimleri yapılıyor. Fiyatlardan da dağıtılan destek tohumlarından da memnunuz." dedi.

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