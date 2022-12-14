Bilişim Vadisi yeni nesil yatırım yaklaşımı ile 4. GSYF'yi kurdu

Günümüzde etkileri dünya geneline yayılan 4. Sanayi Devrimi ile birçok sektörde köklü değişimler yaşanıyor. Bu doğrultuda yeni iş modelleri ortaya çıkıyor, birçok ürün ve hizmet yeniden şekilleniyor ve tüketim davranışları değişiyor. Üstelik tüm bu dönüşüm çok hızlı bir biçimde gerçekleşiyor. 4. Sanayi Devrimi, teknolojik dönüşümün yanı sıra kültürel bir dönüşümü de tetikliyor. Kültürel dönüşüm sadece teknolojik araç ve gereçlerde değil teknolojinin ekonomisinde de yaşanıyor. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, günümüz teknolojisinde yaşanan bu dönüşümle paralel olarak hayata geçirdiği 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ile bireysel yatırımcının da kültürel dönüşümünü sağlamayı amaçlıyor.



HEDEF BİN YATIRIMCI

4. Sanayi Devrimi felsefesi ile yatırım modelini örtüştüren Bilişim Vadisi, Arz Portföy ile iş birliği çerçevesinde faaliyete geçirdiği 4. Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu duyurdu. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ile hayata geçen bu iş birliği kapsamında; yeni nesil bir yatırım anlayışı ile kurulan 4. GSYF ile 1000 yatırımcıya ulaşılması ve tohum aşamasındaki 1000 teknogirişime yatırım yapılması hedefleniyor. Fon büyüklüğünün üç yıl içerisinde 500 milyon TL büyüklüğe erişmesi bekleniyor.

TAAHHÜT YOK, VADE YOK

Yatırımcılara katılım finans ilkeleri çerçevesinde yatırım yapma olanağı sunan 4. GSYF, taahhütlü değil, açık uçlu; diğer bir deyişle fona her ay giriş yapılabiliyor. Kurumsal yatırımcıların yanı sıra bireysel yatırımcıların da katılım sağlayabileceği fon, Türkiye'de tohum yatırımı arayan yeni nesil teknoloji girişimlerine odaklanacak. Fon; mobilite, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, enerji, derin teknoloji, finans, siber güvenlik ve tarım sektörleri başta olmak üzere yatırım yapacak. Bahsi geçen sektörler dışında da yeni nesil teknoloji girişimlerine yatırım yapılabilecek. Fon kapsamında girişimlere 400 bin TL'den 2 milyon TL'ye kadar yatırım yapılması planlanıyor. Yatırımcıların fona yatırmış oldukları yatırımdan çıkış yapabilmesi için fon süresinin tamamlanması gerekiyor.

BİNLERCE KULUÇKAYA AYNI ANDA YATIRIM FIRSATI

Fon, yatırımcılara binlerce kuluçkaya aynı anda yatırım yapma fırsatı sunuyor. Yeni nesil bir yatırım anlayışı ile kurulan 4. GSYF ile yatırımın kültürü de değişiyor. Artık ev ve arsa almak yerine teknoloji şirketlerine yatırım yapmak kolaylaşıyor.

YASA NELER GETİRİYOR?

4691 sayılı kanun kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'nde faaliyet gösteren firmalara ve 5746 sayılını kanun kapsamında Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sahibi kurumlara yönelik; bu merkeze ilişkin kazanç tutarının %20'lik kısmının vergiye tabi olmaması adına, 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, ilgili yılın beyannamesinde yararlanılan indirim tutarının 1 milyon TL ve üzerinde olması halinde, bu tutarın %2'lik kısmının pasifte geçici bir hesaba aktarılarak, bu hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar kanunda belirlenen yöntemlerden biri ile girişimci firmalara veya girişim sermayesi yatırım fonlarına aktarılması şartı getirildi.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve 5746 sayılı Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Kanunu kapsamında GSYF yatırımı için belirlenen son tarih 31 Aralık 2022.