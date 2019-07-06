Bilişimde öncülük için yeni fikirler gerekiyor

Türkiye’de teknolojiye yön veren firmaların değerlendirildiği Bilişim 500 ödülleri sahiplerini önceki gün düzenlenen törenle buldu. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Bilişimde öncü olmadan dünyaya yön vermek mümkün değil, dünyaya yön veren ülke olmak istiyorsak, bilime, teknolojiye, Ar-Ge’ye, yeni fikirlere ihtiyacımız var” dedi. Bu yıl 20’incisi düzenlenen ‘Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması’ ödül töreninde Ar-Ge olmadan yeniliğin, yenilik olmadan öncülüğün olmayacağını belirten Sayan, şunları kaydetti: “Bilişimde öncü olmadan dünyaya yön vermek mümkün değil, dünyaya yön veren ülke olmak istiyorsak, bilime, teknolojiye, Ar-Ge’ye, yeni fikirlere ihtiyacımız var. Günümüzde bilgi teknolojileri altın çağını yaşıyor. Bu altın çağdan elde edeceğimiz kazanımlar önemli. Nihai amacımız, yenilikçilik, Ar-Ge, girişimcilik gibi olguları daha öne çıkarmak.”

12.8 MİLYARLIK KATKI SUNDUK

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul ise, “2013-2018 yılları arasında kamu, sektördeki toplam 41 bin 142 firmaya ya da projeye 11.3 milyarı vergi destekleri 1.5 milyarı da nakdi olmak üzere toplam 12.8 milyar liralık destek sağlamış. Toplam ihracat destek oranımız yüzde 53. 100 birim ihracat için devlet 53 birimlik nakdi ve gayri nakdi destek vermiş” bilgisini verdi.