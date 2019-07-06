30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bilişimde öncülük için yeni fikirler gerekiyor

Bilişim 500’de Turkcell ve Türk Telekom’un arasında olduğu pek çok şirket ödüllendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan “Dünyaya yön veren ülke olmak istiyorsak yeni fikirlere ihtiyacımız var” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye’de teknolojiye yön veren firmaların değerlendirildiği Bilişim 500 ödülleri sahiplerini önceki gün düzenlenen törenle buldu. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih  Sayan, “Bilişimde öncü olmadan dünyaya yön vermek mümkün değil, dünyaya yön veren ülke olmak istiyorsak, bilime, teknolojiye, Ar-Ge’ye, yeni fikirlere ihtiyacımız var” dedi. Bu yıl 20’incisi  düzenlenen ‘Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi - Bilişim 500 Araştırması’ ödül töreninde Ar-Ge olmadan yeniliğin, yenilik olmadan öncülüğün olmayacağını belirten Sayan, şunları kaydetti: “Bilişimde öncü olmadan dünyaya yön vermek mümkün değil, dünyaya yön veren ülke olmak istiyorsak, bilime, teknolojiye, Ar-Ge’ye, yeni fikirlere ihtiyacımız var. Günümüzde bilgi teknolojileri altın çağını yaşıyor. Bu altın çağdan elde edeceğimiz kazanımlar önemli. Nihai amacımız, yenilikçilik, Ar-Ge, girişimcilik gibi olguları daha öne çıkarmak.”       

12.8 MİLYARLIK KATKI SUNDUK

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul ise, “2013-2018 yılları arasında kamu, sektördeki toplam 41 bin 142 firmaya ya da projeye 11.3 milyarı vergi destekleri 1.5 milyarı da nakdi olmak üzere toplam 12.8 milyar liralık destek sağlamış. Toplam ihracat destek oranımız yüzde 53. 100 birim ihracat için devlet 53 birimlik nakdi ve gayri nakdi destek vermiş” bilgisini verdi.  

Türkiye´den çok önemli S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

Terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü tek tek anlattı

Terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünü tek tek anlattı

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü

Çobanlar ve çiftçiler birbirine girdi: 30 ölü

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte büyük sır!

Almanya'da İslamofobik saldırı: Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete attılar

Almanya'da İslamofobik saldırı: Kur'an-ı Kerim'i yırtarak tuvalete attılar

Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

Kalpazanların FETÖ taktiği işe yaramadı

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?

Prenses Haya ile ilgili şoke eden iddia! Neden İngiltere’ye sığındı?
 

POPÜLER HABERLER

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

İYİ Partili Lütfü Türkkan´a sert cevap: Emperyalist güçlerin başına çuvalı geçirdik

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Shipton Ana kehanetleri tüyler ürpertiyor!

Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

Kıdem tazminatında yeni tavan belli oldu

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

Ekmek arası para şaşkına çevirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA