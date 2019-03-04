Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel alımı! Bilkent Şehir Hastanesi personel alımı başvuru şartları nedir, nasıl başvurulur?

Bilkent Şehir Hastanesi’ne yapılacak 11 bin personel alımı için vatandaşları, Bilkent Şehir Hastanesi personel alımları ne zaman? Personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Hangi bölümlerde personel alımı yapılacak? Sorularının cevabını arıyor. Bilkent Şehir Hastanesi personel alımları ne zaman? Personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Hangi bölümlerde personel alımı yapılacak? Bilkent Ankara Şehir Hastanesi de bunlardan birisi. Vatandaşa büyük hizmetler sunacak bu proje için 6 bin sağlık görevlisinin yanında 5 bin kişi de personel alımı yapılacak

BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ 6 BİN SAĞLIK GÖREVLİSİ 5 BİN DE PERSONEL ALACAK

Bilkent Şehir Hastanesi’nin yapacağı 11 bin personel alımına sayılı günler kaldı. Hastane içi yapılacak binlerce personel alımının 6 binini sağlık görevlisi içerirken 5 bin kişi de personel alımı yapılacak. Bilkent Şehir Hastanesi, bu alımların bir kısmını ise hâlihazırda çalışmakta oldukları hastaneler kapanan kişiler arasından alacak. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu Bilkent Şehir Hastanesi için personel alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler.

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6 bin personel alımı için ise detaylar, ilerleyen süreçte Sağlık Bakanlığı tarafından verilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 bin 704 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü sağlık kompleksi olan hastanede günlük 40 bin hastanın tedavi göreceğini, 6 bini tıbbi personel olmak üzere toplamda 11 bin çalışanın hizmet vereceği hastanede 131 ameliyathane, 706 yataklı yoğun bakım ünitesi, 38 yataklı diyaliz merkezi yer alacağını belirtmişti.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sağlık personeli dışında alınacak olan 5 bin personel için başvurular, İŞKUR kaydı bulunan adaylar arasından yapılacak. Bina destek ve genel destek hizmetleri için başvurular, Çankaya Üniversiteler Mahallesinde bulunan Tepe Servis ve Yönetim merkezinden bizzat ya da info@tepeservis.com.tr mail adresinden yazılı olarak yapılabilecek.

Başvuru süreci hakkında bilgi almak isteyen personel adayları, 0312 248 80 00 numaralı hat üzerinden iletişim kurabilecek.

Başvurular, hasta karşılama ve temizlik personeli başta olmak üzere birçok alanda yapılabilecek.

HANGİ BÖLÜMLERDE PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel alımı hangi alan ve mesleklerden olacak? Hemşire, doktor, özel güvenlik görevlisi, çağrı merkezi görevlisi, oda destek personeli, tıbbi sekreter, resepsiyon görevlisi, aşçı, kepçeci, meydancı, depo personeli, engelli personel, ambulans şoförü, hasta bakıcı, eczacı, ameliyathane teknisyeni, ameliyathane hemşiresi, eski hükümlü işçi, hasta kabul sekreteri gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer alıyor.

ŞEHİR HASTANELERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Şehir hastaneleri personel alımı başvurusu yapmak isteyenler detayları araştırıyor. Şehir hastaneleri personel alımı başvuruları, birçok kurumda olduğu gibi İŞKUR üzerinden gerçekleşiyor. Şehir hastaneleri personel alımı başvurusu için İŞKUR internet sitesi ve il, ilçe müdürlükleri aracı olacak. Aşağıdaki bağlantıdan İŞKUR internet sitesine giriş yapabilirsiniz.

Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel alımı yapacak. Bilkent Şehir Hastanesi personel alım şartları neler? Hangi alandan, hangi meslekten kişiler alınacak? Bilkent Şehir Hastanesi, bu alımların bir kısmını ise mevcutta çalışmakta oldukları hastaneler kapanan kişiler arasından alacak. 3 bin 704 yatak kapasitesiyle dünyanın en büyük üçüncü sağlık kompleksi olacak olan Bilkent Şehir Hastanesi 11 bin personel başvuru işlemleri ve başvuru şartlarının detayları haberimizde.