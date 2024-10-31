BİM 1 Kasım 2024 aktüel ürünler kataloğu yayında! Elektronikten ev eşyasına indirim fırsatları

BU HAFTA BİM AKTÜEL ÜRÜNLERDE BÜYÜK İNDİRİM!

BİM, 1 Kasım 2024 aktüel kataloğunda Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge, kahve makinesi ve tekstil ürünleri gibi cazip fırsatlarla karşınızda. İhtiyacınız olan ürünleri BİM'in Cuma kampanyasında uygun fiyatlarla bulabilirsiniz.

1 KASIM 2024'TE HANGİ ÜRÜNLER SATIŞTA?

Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

TCL 55 İnç 4K Ultra HD TV 17.975 TL

Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

Key Smart Tost Makinesi 1.299 TL

Dijitsu 32 İnç HD Android TV 4.375 TL

Erkek Bakım Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL

Hareket Sensörlü Led Lamba 109 TL

TWS Kulaklık Küpe Model 349 TL

APP'li Gece Lambası 639 TL

Mutfak Tartısı 219 TL

Şarjlı Su Pompası 139 TL

BİM 1 KASIM 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

2'li Tava Seti ~24+28 cm 399 TL

Karnıyarık Tencere ~32 cm 439 TL

Kulplu Balık Tepsisi 339 TL

Çelik Çaydanlık 799 TL

Düdüklü Tencere 749 TL

Kelepçeli Kek Kalıbı 169 TL

Çelik Termos ~480 ml 249 TL

Mottolu Cam Kupa ~250 cc 39,50 TL

7 Parça Seramik Çerezlik Seti 199 TL

Derin Kase ~200 cc 6'lı 109 TL

Derin Kase ~2010 cc 99 TL

Lal Çay Bardağı ~170 cc 6'lı 99 TL

Tava Koruma Aparatı 19,50 TL

BİM 1 KASIM 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Borosilikat Gravürlü Cezve ~350 cc 139 TL

Renkli Pipetli Kapaklı Bardak ~400 cc 139 TL

Renkli Pipetli Kapaklı Bardak ~400 cc 249 TL

Cam 6'lı Kahve Yanı Bardağı ~160 cc 79 TL

Saklama Kutusu ~7,5 L 55 TL

Saklama Kutusu ~1,5 L 27,50 TL

Kristal Çay Kutusu 99 TL

Kahvaltılık/Saklama Kabı 45 TL

Motivasyon Matarası ~2 L 229 TL

Çatal Kaşıklı Saklama Kabı Çeşitleri 69 TL

Melamin Salata Tabağı ~18 cm 45 TL

Ahşap Görünümlü Banyo Seti 289 TL

BİM 1 KASIM 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Mega Kutulu Hurç ~60x40x30 cm 109 TL

Baza Kutulu Hurç ~50x40x19 cm 99 TL

Raf Organizer ~30x30x30 cm 69 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici ~31x30x22 cm 99 TL

Vakumlu Hurç 109 TL

Mini Hurç ~45x40x30 cm 39,50 TL

Maxi Hurç ~45x70x40 cm 55 TL

Çantalı Vakumlu Hurç XXL ~50x65x25 cm 99 TL

İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi Hurç ~45x40x30 cm 49,50 TL

Akordion Mini ~12x11x41 cm 28,50 TL

12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici ~30x25x12 cm 34,50 TL

BİM 1 KASIM 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tam Fermuarlı Polar Üst Erkek 299 TL

Tam Fermuarlı Polar Üst Kadın 299 TL

Hırka Erkek 299 TL

Eşofman Alt Erkek 199 TL

Pijama Alt Kadın 169 TL

Pijama Takımı Erkek 299 TL

Yarım Fermuarlı Polar Üst Erkek 239 TL

Yarım Fermuarlı Polar Üst Çocuk 189 TL

Kaşkorse Sweatshirt Erkek 249 TL

Terlik Kadın 199 TL

Ev Botu Kadın 219 TL

Patlayan Patates Kutu Oyunu 229 TL

Bionic Adam Oyunu 99 TL

Eşleştirme Kutu Oyunu 109 TL

Renkli Bileklik Yapma Seti 179 TL

BİM 1 KASIM 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fırlatıcı Oyuncak 199 TL

Oyuncak Tamir Seti /Bahçıvan Seti 219 TL

Oyuncak Doktor Seti 59 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi 379 TL

Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 119 TL

Oyuncak Aksesuarlı Mantar Ev 179 TL

Oynar Gözlü Şekilli Kitaplar 49,50 TL

Çıkartmalı Boyama Defteri 59 TL

Tükenmeyen Sticker Kitabım 239 TL

18 Parça Dokulu Puzzle 119 TL

Uzayan Dinozor Oyuncak 139 TL

Kafesli Dinozor Çekici 169 TL

Figürlü İş Araçları 229 TL