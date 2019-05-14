BİM 17 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 17 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda müthiş ev ürünleri!

‘Bu hafta BİM aktüel ürünleri kataloğu listesinde neler var?’ sorusuna vatandaşlar tarafından yanıt aranıyor. BİM 17 Mayıs aktüel ürünler kataloğu açıklandı. 17 Mayıs Cuma gününden itibaren eviniz için BİM’in size sunduğu müthiş fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Bu hafta da sizin için seçilen digital ürünlerden ev aletlerine kadar pek çok fırsattan yararlanabilirsiniz. BİM market aktüel ürünler kataloğu içerisinde yine müthiş fırsatlar sizin ve aileniz için yer alıyor. 17 Mayıs BİM aktüel ürünler listesinde, 32” uydu alıcılı televizyon Keysmart 1.099.00 TL, 16 jant bisiklet 249.00 TL, Cep telefonu Samsung Galaxy 1.299.00 TL’den satılırken katalog da müthiş ev ürünleri de mevcut. Metal raf düzenleyici 12,95 TL, dertsiz masa örtüsü 14,95 TL, çekmece iki gözlü 14,95 TL’den sizlere sunuluyor. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU (17 MAYIS 2019)

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.