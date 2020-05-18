18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:37 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:37

BİM marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM 19 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 19 Mayıs kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Salı ve Çarşamba günü yayınlanan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta; Dantelli Bralet 23,90 TL'den, Erkek Çocuk 2’li Boxer 9,95 TL'den ve Erkek Çocuk 2’li Atlet 9,95 TL'den satışa sunulacak.

BİM 19 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?



BİM'de bu hafta; Erkek Çocuk 5’li Organik Soket Çorap 9,95 TL'den,

Kadın Simli Patik Çorap 2,95 TL'den, Kız Çocuk 5’li Organik Soket Çorap 9,95 TL'den, 5’li Erkek Çorap 16,90 TL'den, Kadın Bambu Atlet 8,95 TL'den, Kadın Jakarlı Atlet 8,95 TL'den ve Kız Çocuk 2’li Atlet 9,95 TL'den satılacak.

BİM 19 MAYIS KATALOĞU