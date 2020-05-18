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Ekonomi

BİM 19 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM 19 Mayıs kataloğunda neler var?

BİM 19 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. BİM aktüel 19 Mayıs 2020 ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 19 Mayıs kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Salı ve Çarşamba günü yayınlanan aktüel ürünlere yoğun ilgi gösteriliyor. BİM'de bu hafta; 6'lı Çantalı Çorap Kadın 24,90 TL'den, detan Sivrisineklere Karşı Elektrolikit Cihaz 16,90 TL'den ve Defans Sivrisinek Kovucu Aerosol Sprey 8,95 TL'den raflardaki yerini alacak. 19 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18 Mayıs 2020 Pazartesi  10:37 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 10:37
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BİM marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. BİM 19 Mayıs 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM 19 Mayıs kataloğunda neler var? sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Salı ve Çarşamba günü yayınlanan aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM'de bu hafta; Dantelli Bralet 23,90 TL'den, Erkek Çocuk 2’li Boxer 9,95 TL'den ve Erkek Çocuk 2’li Atlet 9,95 TL'den satışa sunulacak.

BİM 19 MAYIS 2020 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

BİM'de bu hafta; Erkek Çocuk 5’li Organik Soket Çorap 9,95 TL'den,

Kadın Simli Patik Çorap 2,95 TL'den, Kız Çocuk 5’li Organik Soket Çorap 9,95 TL'den, 5’li Erkek Çorap 16,90 TL'den, Kadın Bambu Atlet 8,95 TL'den, Kadın Jakarlı Atlet 8,95 TL'den ve Kız Çocuk 2’li Atlet 9,95 TL'den satılacak.

BİM 19 MAYIS KATALOĞU

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