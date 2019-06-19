BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 21 Haziran BİM aktüel ürünler listesinde birbirinden farklı ürünler indirimde!
BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 21 Haziran Cuma gününden itibaren BİM marketler zincirinde birbirinden farklı ürünler indirimde olacak. Vatandaşlar şimdiden, ‘BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Ev eşyasından aksesuara, teknolojik ürünlerden tekstil ve ayakkabıya kadar bu hafta birçok ürün uygun fiyatlara BİM marketlerde çok uygun fiyatlara sizleri bekliyor olacak. Hafta sonu alış veriş yapmayı planlayan vatandaşları bu listeye bakmasında fayda var. BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğunda, piknik plaj örtüsü 12,50 TL, otantik kilim minder 6,95 TL, 3’lü sulu kent 14,95 TL, taşınabilir şarj aleti 59,00 TL, polo yaka kadın elbisesi 24,90 TL, baskılı terlik kandın 12,90 TL, güvenlik kamerası 2’li set 169,00 TL’den satılacak. İşte BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu haberimizin ayrıntıları…
BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar, ‘BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna hafta sonu alışverişi için şimdiden yanıt aramaya başladı. 21 Haziran Cuma gününden itibaren BİM marketlerde birbirinden çeşitli ürünler çok uygun fiyatlara sizleri bekliyor olacak. Hafta sonu alış veriş yapmayı planlayan vatandaşları bu listeye bakmasında fayda var. BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğunda, piknik plaj örtüsü 12,50 TL, otantik kilim minder 6,95 TL, 3’lü sulu kent 14,95 TL, taşınabilir şarj aleti 59,00 TL, polo yaka kadın elbisesi 24,90 TL, baskılı terlik kandın 12,90 TL, güvenlik kamerası 2’li set 169,00 TL’den satılacak. Ev hanımları için de çok cazip ürünler BİM markerler zincirinde. Çay makinası KTM 2907 89,00 TL, Granit efektli karnıyarık tencere 49,90 TL, Emaye kızartma tenceresi 24,90 TL, 12 parça dekorlu fincan seti ise 34,90 TL’den satışa sunulacak. İşte BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu haberimizin ayrıntıları…
21 HAZİRAN BİM AKTÜEK ÜRÜNLER LİSTESİ
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