BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 21 Haziran BİM aktüel ürünler listesinde birbirinden farklı ürünler indirimde!

BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Uygun fiyata kaliteli ürünler almak isteyen vatandaşlar, ‘BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?’ sorusuna hafta sonu alışverişi için şimdiden yanıt aramaya başladı. 21 Haziran Cuma gününden itibaren BİM marketlerde birbirinden çeşitli ürünler çok uygun fiyatlara sizleri bekliyor olacak. Hafta sonu alış veriş yapmayı planlayan vatandaşları bu listeye bakmasında fayda var. BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğunda, piknik plaj örtüsü 12,50 TL, otantik kilim minder 6,95 TL, 3’lü sulu kent 14,95 TL, taşınabilir şarj aleti 59,00 TL, polo yaka kadın elbisesi 24,90 TL, baskılı terlik kandın 12,90 TL, güvenlik kamerası 2’li set 169,00 TL’den satılacak. Ev hanımları için de çok cazip ürünler BİM markerler zincirinde. Çay makinası KTM 2907 89,00 TL, Granit efektli karnıyarık tencere 49,90 TL, Emaye kızartma tenceresi 24,90 TL, 12 parça dekorlu fincan seti ise 34,90 TL’den satışa sunulacak. İşte BİM 21 Haziran aktüel ürünler kataloğu haberimizin ayrıntıları…

21 HAZİRAN BİM AKTÜEK ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.