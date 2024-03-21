BİM 22 Mart 2024 kataloğu! BİM'de bu cuma neler var?

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. BİM'e bu hafta; Elektrikli düdüklü tencere, Hamur Yoğurma Makinesi, Çapa Makinesi, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap ve Termal Tayt gibi fırsat ürünleri yer alıyor. cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; SENNA 55 İnç Frameles Full HD Google TV 12,999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 22 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 22 Mart Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL

Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL

Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Kumtel Sprey Mop 1.599 TL

Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL

Honor Choice TWS Kulaklık 649 TL

Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TL

Keysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL

Polosmart Akıllı Saat 249 TL

Senna 65' Frameless Ultra HD Google TV 16.999 TL

Senna 55' Frameless Ultra HD Google TV 12.999 TL

Erinöz Rimini Oturma Grubu 5 Parça 9.999 TL

Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL

Metal Mutfak Rafı 999 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.

Termal Tayt 105 TL

Kışlık Fitillli Tek Alt 75 TL

Erkek Eşofman Altı 145 TL

Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL

Kadın Balıkçı Yaka Body 119 TL

Kadın Tokalı Terlik 49.50 TL

Kadın Desenli Terlik 49.50 TL

Ören Bayan Star Yumak 57.50 TL

Sofra Bezi 44.50 TL

Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL

Desenli Oval Sunumluk 65 TL

Cam Yakalı Meyvelik 199 TL olarak raflarda yerini alacak.

Organizer Raf 99 TLB

Manuel Su Pompası 44.50 TL

Paşabahçe Aurora Çukur Tabak 47.50 TL

Paşabahçe 3'lü Nova Meşrubat Bardağı 59 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 79 TL

Paşabahçe Cam Kapaklı Yuvarlak Borcam Tencere 2100 cc 119 TL

22 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında;

Çapa Makinesi 13.499 TL

Barbie Prenses Bebekler 159 TL

Tekli Arabalar 57.50 TL

Oyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL

Oyuncak Kurmalı Tırtıl 79 TL

Blok Oyuncaklar 69 TL

Oyuncak Temizlik Seti 79 TL

Mama Sandalyesinde Oyuncak Bebek 89 TL olarak satışa sunulacak.

4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL

Polosmart Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL

Kanlanır Alüminyum Kamp Masası 799 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL

PP Valiz Çeşitleri 589 TL'den satışa sunulacak.