BİM 22 Mart 2024 kataloğu! BİM'de bu cuma neler var?

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünleri belli oldu. BİM'e bu hafta; Elektrikli düdüklü tencere, Hamur Yoğurma Makinesi, Çapa Makinesi, 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap ve Termal Tayt gibi fırsat ürünleri yer alıyor. cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; SENNA 55 İnç Frameles Full HD Google TV 12,999 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 22 Mart 2024 aktüel ürünler kataloğuBİM 22 MART 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 22 Mart Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;
Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6.799 TL
Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.799 TL
Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
Kumtel Sprey Mop 1.599 TL
Philips Azur Buharlı Ütü 1.799 TL
Honor Choice TWS Kulaklık 649 TL
Fakir Arya Hamur Yoğurma Makinesi 3.999 TLKeysmart 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.299 TL
Polosmart Akıllı Saat 249 TL
Senna 65' Frameless Ultra HD Google TV 16.999 TL
Senna 55' Frameless Ultra HD Google TV 12.999 TL
Erinöz Rimini Oturma Grubu 5 Parça 9.999 TL
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7.999 TL
Metal Mutfak Rafı 999 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.BİM 22 Mart aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler bu kadarla da kalmıyor.
Termal Tayt 105 TL
Kışlık Fitillli Tek Alt 75 TL
Erkek Eşofman Altı 145 TL
Kadın Flanel Pijama Takımı 299 TL
Kadın Balıkçı Yaka Body 119 TL
Kadın Tokalı Terlik 49.50 TL
Kadın Desenli Terlik 49.50 TLÖren Bayan Star Yumak 57.50 TL
Sofra Bezi 44.50 TL
Bonera Kulplu Balık Tepsisi 289 TL
Desenli Oval Sunumluk 65 TL
Cam Yakalı Meyvelik 199 TL olarak raflarda yerini alacak.BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri züccaciye ve mutfak grubunda harika ürünler karşılıyor.
Organizer Raf 99 TLB
Manuel Su Pompası 44.50 TL
Paşabahçe Aurora Çukur Tabak 47.50 TL
Paşabahçe 3'lü Nova Meşrubat Bardağı 59 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 79 TL
Paşabahçe Cam Kapaklı Yuvarlak Borcam Tencere 2100 cc 119 TLBİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.
22 Mart 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında;
Çapa Makinesi 13.499 TL
Barbie Prenses Bebekler 159 TL
Tekli Arabalar 57.50 TLOyuncak Çamaşır Makinesi Seti 249 TL
Oyuncak Kurmalı Tırtıl 79 TL
Blok Oyuncaklar 69 TL
Oyuncak Temizlik Seti 79 TL
Mama Sandalyesinde Oyuncak Bebek 89 TL olarak satışa sunulacak."Haftanın Önerileri" etiketi ile Bim aktüel indirim reyonlarında yer alacak ürünlerin devamında;
4 Raflı Çok Amaçlı Dolap 1.399 TL
Polosmart Şarj Edilebilir El Feneri 199 TL
Kanlanır Alüminyum Kamp Masası 799 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 249 TL
PP Valiz Çeşitleri 589 TL'den satışa sunulacak.