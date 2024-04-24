BİM 26 Nisan 2024 kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünlerde bu cuma neler var?

BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'e bu hafta; Televizyon, ses ve görüntü aktarma cihazı, bahçe ve balkon için plastik sandalye çeşitleri, robot süpürge ve yağsız fritöz gibi fırsat ürünleri yer alıyor. cuma günü için hazırlanan BİM aktüel kataloğunda ayrıca; Davlumbaz-Fırın-Ocak üçlüsünden oluşan Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6,799 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. İşte BİM 26 Nisan 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 26 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU



BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 26 Nisan 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; Kumtel 5.5 Litre Dijital Yağsız Fritöz 2,099 TL, Kumtel Set üstü Ocak 1,999 TL, Blaupunkt Akıllı Robot Süpürge 7,999 TL, Arnica Elekrikli Süpürge 2,999 TL, Rangi Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL, Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL olarak satışa sunulacak.

Elektrikli ev aletleri grubunda Senna 32″ İnç HD Ready Uydu Alıcılı TV 4,199 TL, DİJİTSU markası ile 2 yıl garantili 4K Ultra Hd uydu alıcılı, dahili wifi ve bluetooth, Google tv özelliği ile dikkat çeken Dijitsu 50 İnç UHDGoogle TV 10,999 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.

BİM 26 Nisan aktüel ürünler kataloğundaki indirimli ürünler bu kadarla da kalmıyor.

Bu Cuma BİM'de harika ürünlerin 26 Nisan tarihinden itibaren satışa sunulacak olan Bim Aktüel ürünleri devamında Elektrikli El aletleri grubunda Davlumbaz-Fırın-Ocak üçlüsünden oluşan Kumtel Siyah Cam Ankastre Set 6,799 TL, Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 299 TL, HDMI Kablo 89 TL, Bluetooth Speaker 249 TL, TWS Kulaklık 349 TL, TV Arkası Raf 119 TL, TV Arkası Led Aydınlatma 159 TL olarak raflarda yerini alacak.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri züccaciye ve mutfak grubunda harika ürünler karşılıyor.

Züccaciye ve Mutfak grubundaki ürünlerde; O Chef's Pro Krep Tava 189 TL, Benante Desenli Seramik Pizza Tabağı 109 TL, Benante Çelik Pipet 55 TL, Glass in Love Cam Ayaklı Latte Bardağı Seti 99 TL, Cam Kurabiyelik 199 TL, Lav Boyalı Artemis Meşrubat Bardağı 27,50 TL, Glass in Love Cam Kupa 6'lı Set 99 TL, Lav Artemis Şekerlik 55 TL, Lav Artemis Kase 17,50 TL, Metal Sepet 179 TL, Askı Rayı 129 TL'den satılacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan katalogtaki Ev Tekstili ve Züccaciye grubunda; Hobby Life Kirli Çamaşır Sepeti 219 TL, Hobby Life Çamaşır Selesi 99 TL, Tablet Mop Temizlik Seti 149 TL, Üçgen Köşelik 109 TL, Çok Amaçlı Organizer Sepet 429 TL, Okyanus Home Kare Siyah Yedekli Wc Kağıtlık 109 TL, Mr.Green Deterjan Hazneli Mop 419 TL, Çöp Kovası 419 TL, Yuvarlak Banyo Taburesi 59 TL, Metal Kapaklı Bölmeli Deterjanlık 179 TL olacak.

"Haftanın Önerileri" etiketi ile Bim aktüel indirim reyonlarında yer alacak ürünlerin devamında; Dienni 2 Kapaklı 4 Bölmeli Ayakkabı Dolabı Beyaz 1,199 TL, Relax Çelik Termos 399 TL, House Pratik Elektornik Su Pompası 109 TL, Northpacific Sporcu Destek Ürünleri 50 TL, Çekmeceli 2 Katlı Düzenleyici 149 TL, Saplı Bölmeli Düzenleyici Sepet 39,50 TL, Organizer Çeşitleri 34,50 TL, Okyanus Home Derin Organizer 34,50 TL, Kapı Arkası Askılık 99 TL olarak raflarda yerini alacak.

26 Nisan 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunun diğer bir sayfasında; Okyanus Home Banyo Seti 549 TL, Benante Balık Figürlü Fırçalık 99 TL, Benante Balık Figürlü Sıvı Sabunluk 99 TL, Tek Fiyat Fırça Çeşitleri 19,50 TL, Mob Yedek Paspas Ucu 26,50 TL, Mandal Çeşitleri 23,50 TL, Tek Fiyat Mutfak-Banyo Ürünleri 15 TL, Vantuzlu Kaydırmaz Paspas 99 TL olarak raflarda yerini alacak.