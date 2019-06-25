BİM 28 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! 28 Haziran BİM aktüel ürünler listesindeki indirimler neler?
BİM 28 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! Uygun fiyata kaliteli ürünler bulmak isteyen vatandaşlar, ‘28 Haziran BİM aktüel ürünler listesindeki indirimler neler?’ sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı. BİM marketler zincirlerinde bu hafta birbirinden çeşitli ürünler ve şaşırtıcı fırsatlar sizleri bekliyor olacak. BİM 28 Haziran aktüel ürünlerinin tam listesi haberimizde. 28 Haziran’dan sonra BİM’de mini buzdolabı DB50 479,00 TL, tost makinası 6 dilim 149,00 TL ve nostoljik radyo 99,00 TL’den satılıyor. Bunların yanında 2’li borcam, çok amaçlı borcam kase, kelime oyunu, çift kişilik nevresim takımı, tek kişilik pike gibi çeşit çeşit ürünler sizleri bekliyor olacak. İşte BİM 28 Haziran aktüel ürünleri...
BİM 28 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! Vatandaşlar, ‘28 Haziran BİM aktüel ürünler listesindeki indirimler neler?’ sorusuna arama motorlarından şimdiden yanıt aramaya başladı. 28 Haziran aktüel ürünle listesinde çeşit çeşit ürün sizleri bekliyor olacak. 28 Haziran’dan sonra BİM’de mini buzdolabı DB50 479,00 TL, tost makinası 6 dilim 149,00 TL ve nostoljik radyo 99,00 TL’den satılıyor. Eviniz için salon eşyası almak istiyorsanız 28 Haziran’da en uygun adres BİM… Çift kişilik nevresim takım 89,00 TL, Pike tek kişilik 23,50 TL, Dijital halı ise 35,00 TL’den satılıyor. 2’li yastık alizi, 2’li otantik banyo seti, banyo-plaj havlusu gibi ürünleri de BİM 28 Haziran aktüel ürünlerinde bulabilirsiniz. İşte BİM 28 Haziran aktüel ürünleri...
28 HAZİRAN BİM AKTÜL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
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