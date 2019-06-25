BİM 28 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! 28 Haziran BİM aktüel ürünler listesindeki indirimler neler?

BİM 28 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! Vatandaşlar, ‘28 Haziran BİM aktüel ürünler listesindeki indirimler neler?’ sorusuna arama motorlarından şimdiden yanıt aramaya başladı. 28 Haziran aktüel ürünle listesinde çeşit çeşit ürün sizleri bekliyor olacak. 28 Haziran’dan sonra BİM’de mini buzdolabı DB50 479,00 TL, tost makinası 6 dilim 149,00 TL ve nostoljik radyo 99,00 TL’den satılıyor. Eviniz için salon eşyası almak istiyorsanız 28 Haziran’da en uygun adres BİM… Çift kişilik nevresim takım 89,00 TL, Pike tek kişilik 23,50 TL, Dijital halı ise 35,00 TL’den satılıyor. 2’li yastık alizi, 2’li otantik banyo seti, banyo-plaj havlusu gibi ürünleri de BİM 28 Haziran aktüel ürünlerinde bulabilirsiniz. İşte BİM 28 Haziran aktüel ürünleri...

28 HAZİRAN BİM AKTÜL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.