BİM 28 Mayıs aktüel ürünler listesi açıklandı! 28 Mayıs BİM aktüel ürünler listesinde Ramazan Bayramı tatili sürprizleri!

BİM 28 Mayıs aktüel ürünler listesi açıklandı! 28 Mayıs Salı gününden itibaren BİM marketler zincirinde Ramazan Bayramı tatili sürprizi var. Ramazan bayramına sayılı günler kala tatile çıkacak vatandaşlar için yanlarında götürmeleri gereken ürünlerin hepsi BİM’de uygun fiyata mevcut. Peki, BİM 28 Mayıs aktüel ürünler listesinde neler var? Güneş yağı, kremi, bronzlaştırıcı gibi ürünlerin yanında plaj çantası, kadın-erkek iç çamaşırı gibi ürünler raflardaki yerini 28 Mayıs’da almış olacak. Bronzlaştırıcı Güneş Yağı Garnier Ambre Soliare 200 ml 35,90 TL, Bronzlaştırıcı Güneş Yağı Nivea Sun 200 ml 36, 90'dan satılıyor. Koruyucu güneş spreyi Garnier Ambre Soliare 200 ml 49,90 TL’den satılırken, Koruyucu Güneş Spreyi Garnier Ambre Soliare 200 ml 46,90 TL. Plaj çantası 29,90 TL, 2’li Külot-Boxer Comfort Family Kız-Erkek Çocuk 9,95 TL, Likralı Desenli Boxer Comfort Family Erkek 6,50 TL'den satılıyor. İşte haberimizin detayları…

28 MAYI BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusu