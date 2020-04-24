BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünlerde neler var? BİM 28 Nisan Salı aktüel indirim kataloğu

24 Nisan 2020 Cuma 16:18 - Güncelleme: 24 Nisan 2020 Cuma 16:18

BİM 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta iç çamaşırları göze çarpıyor. İç giyimde indirimli ürünleri Salı günü satışa sunacak olan BİM'de cuma aktüel ürünleri de satılmaya devam edecek. BİM'de gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini alacak.

24-28 Nisan 2020 tarihinden itibaren BİM marketlerinde indirimli olarak satışa sunulacak ürünlerin arasında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Modern TV Sehpası, Pilsan Römorklu Traktör, Mimilos Ahşap Yufka / Yer Sofrası, Modern Puf, Play-Doh Hamur Setleri, Bahçe Seti 3'lü, Erkek Gömlek, Bodrum Papatyası, Tekli Kaktüs Çeşitleri, Taş Saksıda Skulent, Selena Banyo Bataryası, Selena Aynalı Lavabolu Banyo Dolabı, Selena Filtreli Ara Musluk, Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Banyo Seti 5 Parça, Vantuzlu Ayaklı Banyo Taburesi, Casilda Home Bornoz, Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı, Esnek Mob, Viko Tek Fiyat Anahtar Priz ve çok daha fazlası yer alıyor. İşte BİM aktüel katalog ürünlerinin tamamı…

BİM 28 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM 24 NİSAN 2020 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM marketlerinde bu hafta indirimli olarak satışa sunulan ürünlerin arasında; Dijitsu 43" FHD Uydu Alıcılı Televizyon, Modern TV Sehpası, Pilsan Römorklu Traktör, Mimilos Ahşap Yufka / Yer Sofrası, Modern Puf, Play-Doh Hamur Setleri, Bahçe Seti 3'lü, Erkek Gömlek, Bodrum Papatyası, Tekli Kaktüs Çeşitleri, Taş Saksıda Skulent, Selena Banyo Bataryası, Selena Aynalı Lavabolu Banyo Dolabı, Selena Filtreli Ara Musluk, Decolove 4 Kapak Tek Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap, Banyo Seti 5 Parça, Vantuzlu Ayaklı Banyo Taburesi, Casilda Home Bornoz, Kütahya Porselen 18 Parça Rölyefli Porselen Yemek Takımı, Esnek Mob, Viko Tek Fiyat Anahtar Priz ve çok daha fazlası yer alıyor.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. BİM ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 750 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2019 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde beş yeni bölge merkezinin yanısıra 766 (+29 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %12 oranında büyüme kaydeden BİM, 2019 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 7.438 (FİLE ile 7.531) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

BİM Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da faaliyetlerini sürdürmektedir. BİM, Fas'ta 2019 yılında 55 yeni mağaza açarak 497 mağazaya ulaşmıştır. İkinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da ise 2019 yılı sonunda 320 mağazası bulunmaktadır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.