BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesi açıklandı! Hafta sonu BİM aktüel ürünler listesinde bakın neler var?

Uygun ve cazip fiyata kaliteli ürün almak isteyen vatandaşlar için BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesi açıklandı! Ramazan Bayramı öncesi hafta sonuna girilirken 31 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu. Ev eşyalarından çocukla oyuncağına, mutfak aletlerinden tekstil ürünlerine kadar pek çok çeşit ürün listede mevcut. Peki, BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesinde neler var? Mutfak aletlerinden Su sebili sıcak-soğuk 399,00 TL, mini fırın 32 lt 129 TL, aspirasör ise 109,00 TL’den satılıyor. Ev eşyalarından modern TV ünitesi 179,00 TL, dik durabilen süpürge 119,00 TL askı avize ise 29,90 TL’den satılıyor. Çocuklar için ise, Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Speaker Amfi 175 TL, Bulldog bluetooth speaker 59,00 TL’den satılırken 12 jant bisiklet 139,00 TL’den satılacak. Tüm BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesini sizleri için listeledik. İşte ayrıntılar…

31 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusu