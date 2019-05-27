BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesi açıklandı! Hafta sonu BİM aktüel ürünler listesinde bakın neler var?
BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesi açıklandı! Ramazan Bayramı öncesi hafta sonuna girilirken 31 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler listesi yine sürprizlerle dolu. Ev eşyalarından çocukla oyuncağına, mutfak aletlerinden tekstil ürünlerine kadar çeşit çeşit ürünler reyonlarda sizleri bekliyor olacak. Peki, BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesinde neler var? Mutfak aletlerinden Su sebili sıcak-soğuk 399,00 TL, mini fırın 32 lt 129 TL, aspirasör ise 109,00 TL’den satılıyor. Ev eşyalarından modern TV ünitesi 179,00 TL, dik durabilen süpürge 119,00 TL askı avize ise 29,90 TL’den satılıyor. Tüm BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesini sizleri için listeledik. İşte ayrıntılar…
Uygun ve cazip fiyata kaliteli ürün almak isteyen vatandaşlar için BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesi açıklandı! Ramazan Bayramı öncesi hafta sonuna girilirken 31 Mayıs Cuma gününden itibaren geçerli olacak BİM aktüel ürünler listesi yine dopdolu. Ev eşyalarından çocukla oyuncağına, mutfak aletlerinden tekstil ürünlerine kadar pek çok çeşit ürün listede mevcut. Peki, BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesinde neler var? Mutfak aletlerinden Su sebili sıcak-soğuk 399,00 TL, mini fırın 32 lt 129 TL, aspirasör ise 109,00 TL’den satılıyor. Ev eşyalarından modern TV ünitesi 179,00 TL, dik durabilen süpürge 119,00 TL askı avize ise 29,90 TL’den satılıyor. Çocuklar için ise, Taşınabilir Mikrofonlu Bluetooth Speaker Amfi 175 TL, Bulldog bluetooth speaker 59,00 TL’den satılırken 12 jant bisiklet 139,00 TL’den satılacak. Tüm BİM 31 Mayıs Cuma aktüel ürünler listesini sizleri için listeledik. İşte ayrıntılar…
31 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
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