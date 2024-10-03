BİM 4 Ekim aktüel kataloğundaki ürünler belli oldu. Her hafta cuma günleri aktüel ürünlerin satışını yapan BİM'de yine onlarca ürün uygun fiyatla satışa sunulacak. BİM'de bu cuma; Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 2'li 299 TL, Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 225 TL, Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 169 TL, Kapitoneli Yastık 155 TL, Yastık Alezi 115 TL'den satılacak. İşte BİM 4 Ekim 2024 aktüel kataloğu...
LED Yüz Maskesi 1.975 TL
ISITMALI MASAJ CİHAZI 799,00 TL
YÜZ GERME MASAJ CİHAZI 1.290,00 TL
TCL 55" 4K Ultra HD Google Tv 15.975 TL
Dijitsu 32' HD Android Tv 4.590 TL
Petek Önü Dresuar / Seperatör 899 TL
Evcil Hayvan Yuvalı Çok Amaçlı Sehpa 699 TL
Araç İçi Dikiz Ayna Kamerası 999 TL
Bardaklık Telefon Tutacağı 199 TL
Araç İçi Fm Transmitter 159 TL
Hareket Sensörlü Bagaj Lambası 149 TLAraç İçi Düzenleyici ve Bardak Tutucu 149 TL
Çok Fonksiyonlu Panel Telefon Tutucu 115 TL
Araç İçi Telefon Tutucu 109 TL
Güral Porselen Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 2.990 TL
Hisar Optima 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.690 TL
Güral Porselen Altın File Rölyefli Kahve Fincan Seti 12 Parça 499 TL
Naturalove Gold Dekoratif Tepsi 279 TL
Rakle Altın Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3'lü 199 TL
Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü 149 TL
Rakle Altın Rimli Su Bardağı 3'lü 139 TL
Hisar Optima Çelik Çaydanlık 849 TLHisar Optima Çelik Karnıyarık Tencere 799 TL
Hisar Optima Çelik Derin Tencere 749 TL
Tefal Düdüklü Tencere 3.490 TL
Tefal Krep Tavası 499 TL
Tefal Saklama Kabı Seti 3'lü 429 TL
Tefal Şef Bıçağı 319 TL
Tefal Santoku Bıçağı 279 TL
Heifer Çubuk Blender 699 TL
Demir Döküm Sahan 549 TL
Emsan Kek Kalıbı 329 TL
Rakle Altın Rimli Çay Seti 12 Parça 399 TL
LAV Archie Meşrubat Bardağı 4'lü 179 TL
LAV Archie Su Bardağı 4'lü 169 TLGlass in love Cam Vazo 169 TL
Glass in love Cam Peçetelik 49,50 TL
Paşabahçe Plus Saklama Kabı 149 TL
Paşabahçe Plus Saklama Kabı 119 TL
Deluxia Çift Kişilik Battaniye 499 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 759 TL
Yatak Örtüsü Seti 499 TL
Post Halı 60x90 cm 299 TL
Lüks Pelüş Banyo Paspas Seti 2'li 299 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 225 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 169 TLKapitoneli Yastık 155 TL
Yastık Alezi 115 TL
Brode Masa Örtüsü 349 TL
Yükselen Zeka Konuşmaya Başlıyorum Seti 189 TL
Animasyon Balon Seti 34,50 TL
Mini Karakterler 59 TL
Elbiseli Konuşan Bebek 219 TL
Otomatik Pet Mama Kabı 1.999 TL
Pet Su Sebili 699 TL
Ahşap Demonte Kedi Evi 199 TL
Seramik Mama / Su Kabı 299 TL
Kedi Ödül Kreması Yedirme Kaşığı 99 TL
Yavaş Yeme Kabı 99 TL
Parex Tüy Toplayıcı Rulo 99,50 TL
Köpek Mama Kabı 35 TL
Mama ve Su Kabı 19 TLKedi Kumu Küreği 12,50 TL
Petfan Kedi Kumu 99 TL
Pedigree Kuru Köpek Maması 500 gr 59 TL
Pedigree Biscrok Köpek Ödül Maması 200 gr 31,45 TL
Jungle Kedi Macunu 75 ml 59,50 TL
Evcil Hayvan Buharlı Bakım Tarağı 129 TL
Furminatör Pet Tarağı 129 TL
Tüy Toplama Aleti 99 TL
El Fenerli Tuvalet Torbası 99 TL
Top Köpek Oyuncağı 99 TL
Lazerli Kedi Oyuncağı 89 TLİpli Köpek Oyuncağı 89 TL
İpli Köpek Oyuncağı 89 TL
Frizbi Köpek Oyuncağı 74,50 TL
Frizbi Köpek Oyuncağı 64,50 TL
Pet Tarağı 49 TL