BİM 5 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu! BİM'de bu hafta cuma neler var?

BİM 5 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma "Bol çeşitli, çok bereketli aşurelik lezzetler" yer alacak. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta lisanslı nevresim setleri, turşuluk kavanozlar, deterjan hazneli mop ve Benante marka Nar konseptli züccaciye ürünleri satılacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM 5 AĞUSTOS 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM 5 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, Bisiklet, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta Elektikli Ev Aletleri grubunda yer alan ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca 4 Bölmeli Derin Dondurucu 3499 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji, tekstil, züccaciye, gıda ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte 5 Ağustos 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM 5 Ağustos 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Salça yapma kmakinesi, oyuncak çeşitleri, erişte ve makarna yapma makinesi, Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap, Kavanoz çeşitleri ve kahvaltı seti gibi ürünler uygun fiyattan satılacak.

BİM'de bu hafta özellikle mutfak için hazırlanmış ürünlerde indirim var. Davlumbaz, emaye ızgaralı Ocak, ve 3 programlı fırndan oluşan Kumtel Cam Ankastre Set 3099 TL'den satışa sunulacak.

Bu cuma BİM'de; Heifer Saç Kurutma Makinesi 199 TL, Polosmart Akıllı Baskül 145 TL, Cook Love Manuel Salça Yapma Makinesi 429 TL, Cook Love Erişte ve Makarna Yapma Makinesi 349 TL'den satılacak.

BİM 5 Ağustos aktüel ürünler kataloğunda; Çok Amaçlı 8 Bölmeli Dolap 699 TL, Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 24,50 TL, Kaymaz Banyo Taburesi 32,50 TL, Deterjan Hazneli Mop 229 TL fiyattan müşteriye sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü satışa sunulacak olan züccaciye ve mutfak ürünlerinde; Berlin Aşure Tenceresi 249 TL, Dijital Mutfak Tartısı 75 TL, Chef's 10'lu Kavanoz Kapağı 12,50 TL, Paşabahçe 5 litre Kavanoz 49,50 TL, Paşabahçe 3 litre Kavanoz 32,50 TL, Paşabahçe Kapaksız Kavanoz 6,75 TL, Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 165 TL,

Benante Dikdörtgen Tabak 19,50 TL, Benante 2'li Dikdörtgen Tabak 26,50 TL, Çay Tabağı 6'lı Set 49,50 TL, Desenli Pipetli Bardak 5 TL, Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 13,50 TL, Nar Şekilli Kase 15,50 TL, Glass in Love Kaktüslü Borosilikat Kupa 99 TL,

Lav 3'lü Meşrubat Bardağı 32,50 TL, Lav 3'lü Dondurmalık 39,50 TL, Paşabahçe Metal Kapaklı Yağlık Sirkelik 32,50 TL, Alpina 2'li Soyacak ve Rende 39,50 TL, Paslanmaz Süzgeç 27,50 TL, Saban 3'lü Kapaklı Kase Seti 59,90 TL fiyatla yer alıyor.

BİM aktüel kataloğundaki Tesktil ve Giyim grubundaki fırsatlarda ise; Kapı Önü Paspası 14,50 TL, Lisanslı Tek Kişilik Nevresim Seti 249 TL, Karakter Lisanslı Tek Kişilik Pike Seti 149 TL, Karakter Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149 TL, Ringel Polo Yaka Erkek T-shirt 69 TL, Kadın Viskon Pantolon 39,50 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'in bu hafta çocuklar için hazırlamış olduğu eğitici ve öğretici ürünlerde ise Barbie Doktor Seti 149 TL, Çıngıraklı Sıksık Peluş Oyuncak 32,50 TL, Oyuncak Yumuşak Bebek Arabaları 42,50 TL, Toplu Atış Oyuncağı 59 TL, Büyük Tekerlekli Arazi Araçları 34,50 TL, Büyük Tekerlekli Arazi Araçları 34,50 TL, Karma Oyuncaklar 44,50 TL, Çim Adam 8,50 TL, Salmat Çantadaki Hislerim Kitapları 8,50 TL, İnkilap Eğlen Öğren Aktivite Kitapları 12,50 TL olarak raflarda yerini alacak.