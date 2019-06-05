BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde büyük sürprizler var!

BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde sizin için büyük sürprizler var. Her hafta vatandaşlar için birbirinde kaliteli ürünleri çok cazip fiyatlara satışa sunan BİM marketler zincirinde bu hafta da sizleri büyük fırsatlar bekliyor. BİM aktüel ürünler listesini arıyorsanız tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. 7 Haziran BİM aktüel ürünler listesinin sürprizi olan Kumtel cam ankastre set 999,99 TL’den satılıyor. Peki, BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Autoware Çevirici Oto İnverter 99 TL. Oto Koltuk Kılıfı 79 TL. Kompresör 75 TL. Basınçlı Su Tabancası 29,90 TL. Oto Halı Paspas Seti 24,90 TL. Hasır Oto Minderi 29,90 TL. Makaralı 2’li Yan Cam Perdesi 29,90 TL. Oto Güneşlik 6,95 TL. Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 9,95 TL. Çakmak Girişli Araç Şarj Cihazı 12,50 TL. Çift Kişilik Pike 24,90 TL. Tek Kişilik Pike 23,50 TL. Kadın Flanmlı Tişört 12,90 TL. Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 27,90 TL. Casilda Home Çok Amaçlı Paspas 11,90 TL. Kadın Pijama Takımı 32,50 TL. Kız çocuk Pullu Tişört 14,90 TL’den satılıyor. İşe BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu ayrıntıları…

BİM 7 HAZİRAN CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE BU HAFTA NELER VAR?

Huawei Y5 2018 Cep Telefonu 879 TL. Cam Davlumbaz, Cam Ocak ve Cam Panel Fırından oluşan Kumtel Cam Ankastre Set 999 TL. Basınçlı Yıkama Makinesi 299 TL. Black-Decker Oto Araç Süpürgesi 125 TL. Autoware Çevirici Oto İnverter 99 TL. Oto Koltuk Kılıfı 79 TL. Kompresör 75 TL. Basınçlı Su Tabancası 29,90 TL. Oto Halı Paspas Seti 24,90 TL. Hasır Oto Minderi 29,90 TL. Makaralı 2’li Yan Cam Perdesi 29,90 TL. Oto Güneşlik 6,95 TL. Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 9,95 TL. Çakmak Girişli Araç Şarj Cihazı 12,50 TL. Çift Kişilik Pike 24,90 TL. Tek Kişilik Pike 23,50 TL. Kadın Flanmlı Tişört 12,90 TL. Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 27,90 TL. Casilda Home Çok Amaçlı Paspas 11,90 TL. Kadın Pijama Takımı 32,50 TL. Kız çocuk Pullu Tişört 14,90 TL.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.