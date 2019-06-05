BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde büyük sürprizler var!
BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! Pek çok ürün 7 Haziran’da BİM marketler zincirinde sizleri bekliyor olacak. BİM aktüel ürünler listesinde sizin için büyük sürprizler var. Her hafta vatandaşlar için birbirinde kaliteli ürünleri çok cazip fiyatlara satışa sunan BİM marketler zincirinde bu hafta da sizleri büyük fırsatlar bekliyor. Peki, BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 7 Haziran BİM aktüel ürünler listesinin sürprizi olan Kumtel cam ankastre set 999,99 TL’den satılıyor. Girişli Araç Şarj Cihazı 12,50 TL. Çift Kişilik Pike 24,90 TL. Tek Kişilik Pike 23,50 TL. Kadın Flanmlı Tişört 12,90 TL. Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 27,90 TL. Casilda Home Çok Amaçlı Paspas 11,90 TL. Kadın Pijama Takımı 32,50 TL. Kız çocuk Pullu Tişört 14,90 TL’den satılıyor. Yaz tatiline çıkacak vatandaşlar için çocuk plaj terliği 9,95 TL, terlik kadın-erkek 14,90 TL, kadın-erkek plaj terliği 11,50TL’den satılıyor. İşe BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu ayrıntıları…
BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde sizin için büyük sürprizler var. Her hafta vatandaşlar için birbirinde kaliteli ürünleri çok cazip fiyatlara satışa sunan BİM marketler zincirinde bu hafta da sizleri büyük fırsatlar bekliyor. BİM aktüel ürünler listesini arıyorsanız tüm ayrıntılar haberimizde yer alıyor. 7 Haziran BİM aktüel ürünler listesinin sürprizi olan Kumtel cam ankastre set 999,99 TL’den satılıyor. Peki, BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Autoware Çevirici Oto İnverter 99 TL. Oto Koltuk Kılıfı 79 TL. Kompresör 75 TL. Basınçlı Su Tabancası 29,90 TL. Oto Halı Paspas Seti 24,90 TL. Hasır Oto Minderi 29,90 TL. Makaralı 2’li Yan Cam Perdesi 29,90 TL. Oto Güneşlik 6,95 TL. Mıknatıslı Araç İçi Telefon Tutucu 9,95 TL. Çakmak Girişli Araç Şarj Cihazı 12,50 TL. Çift Kişilik Pike 24,90 TL. Tek Kişilik Pike 23,50 TL. Kadın Flanmlı Tişört 12,90 TL. Tek Kişilik Çok Amaçlı Örtü 27,90 TL. Casilda Home Çok Amaçlı Paspas 11,90 TL. Kadın Pijama Takımı 32,50 TL. Kız çocuk Pullu Tişört 14,90 TL’den satılıyor. İşe BİM 7 Haziran aktüel ürünler kataloğu ayrıntıları…
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