BİM 7 Nisan 2020 Salı aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüelde bu hafta neler var?

06 Nisan 2020 Pazartesi 18:12 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 18:12

BİM her hafta salı ve cuma günü fırsatlarını tüketicilerle buluşturuyor. BİM aktüelde Salı günü; elektronik ürünlerden züccaciye ürünlerine, hırdavat ürünlerinden ev tekstili ürünlerine, çocuk oyuncaklarından su arıtma sistemine, temizlik malzemelerinden gıda ürünlerine kadar tüm ürünlerde dev indirim fırsatı yer alıyor. İşte BİM 7 nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu

Bu haftanın BİM aktüel kataloğunda da çeşitli ürünlerde kaçırılmaz avantajlar bulunuyor. BİM aktüel kataloğunda Bind Activit Premium bulaşık makinesi tableti 35,90 TL satış fiyatı ile müşterilerin beğenisine sunulacak. 7 Nisan 2020 BİM aktüel kataloğunda Pril sıvı bulaşık deterjanı 12,90 TL satış fiyatıyla satışa sunulacak. Peki bu hafta salı BİM aktüel kataloğunda başka neler var?

BİM 7 NİSAN SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Haftanın BİM aktüel ürünleri ve fiyatları ile ilgili paylaşımda yer alan detaylar şöyle...

Yeni haftanın ön plana çıkarılan ürünü 35 TL'den satışa sunulan 60 adet bulaşık deterjanı oldu.

Bu hafta temizlik ürünlerinin satışına ağırlık veren BİM'de Çamaşır suyu, sıvı Arap sabunu ve çamaşır sodası da yine satıştaki ürünlerden olacak. Cam temizleyici, sıvı çamaşır makinesi deterjanı ve hijyenik el temizleme jeli de yine satıştaki ürünler arasında bulunuyor. Mikrofiber temizlik bezi, çamaşır yumuşatıcısı, el ve vücut losyonu da yine raflarda alıcılarını bekleyecek.

BİM marketleri tarafından yayınlanan 5 Nisan ve 7 Nisan 2020 tarihli aktüel ürünler kataloğunda; dahili uydu alıcılı, 2 yıl garantili, USB üzerinden medya dosyalarını oynatabilen, yerli üretim Dijitsu Uydu Alıcılı Led TV 749 TL, Aux ve USB bağlantıları yoluyla müzik dinleyebileceğiniz, şarj edilebilir dahili bataryalı, 2 yıl garantili Starcom Büyük Boy Nostaljik Radyo 139 TL, aynı özellikleri sunan Orta Boy Nostaljik Radyo 99,90 TL, Stereo ses kalitesi sunan, katlanabilir tasarımı ile dikkat çeken, 2 yıl garantili Polosmart Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 49,90 TL, KLPRO Akülü Vidalama Seti 10 Parça 99,90 TL, Boyacı Seti 5'li 19,90 TL, Permolit Silikonlu İç Cephe Boyası 7,5 Litre 99,90 TL, Keser 19,90 TL, Hızlı Yapıştırıcı 200 ml + Yapıştırıcı Aktivatör 45 gr 9,95 TL, Silikon Tabancası 23,90 TL, Yüksek akım korumalı, 2 yıl garantili 2 USB’li Duvar Şarjı 39,90 TL, Standı sayesinde açılı durabilen, askı aparatı ve mıknatıslı Çok Amaçlı Işıldak 29,90 TL, 2 yıl garantili, kredi kartına taksit imkanlı Decolove 3’lü Dekoratif Raf Seti 129 TL, Yatak, puf, koltuk ve tek kişilik yatak olma özellikli Katlanır Yatak 169 TL, Yumuşak kadifemsi üst yüzeye sahip, fiber-tech teknolojisi ile üretilmiş, 2 yıl garantili Intex Şişme Yatak 99,90 TL, Intex Çift Yönlü Pompa 19,90 TL, Granit Efektli Kek Kalıbı çeşitleri 18,90 TL, 7 parçadan oluşan Seramik Çerezlik Seti 22,90 TL, Sızdırmaz özellikli Vakumlu Sefer Tası 17,90 TL, Tahterevalli 59,90 TL, Pilsan Playmat Yer Karosu 27,90 TL, Sebze ve Meyve Kesme Oyunu 12,90 TL, Fisher-Price Oyun Küpü 29,90 TL, Ekose Masa Örtüsü 12,90 TL, HI-PRO Su Arıtma Sistemi 599 TL ve çok daha fazla üründe indirim fiyatlar sunuluyor.