BİM 8 Kasım 2024 aktüel ürünleri! BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM 8 Kasım 2024 aktüel ürünleri belli oldu. BİM'de bu cuma yine yok yok. 8 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre Polosmart 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 475 TL, aynı markada kablosuz hoparlör 450 TL, şarj edilebilir ağız duşu 399 TL, şarj edilebilir diş fırçası 299 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca, akasya ağacı kapaklı baharatlık, dikdörtgen sunumluk, kesme / sunum tahtası, Paşabahçe viva cam kapaklı kavanoz, LAV kapaklı saklama kabı da uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte BİM 8 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı...

BİM 8 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLERİ

Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL

Kumtel Siyah Cam Ankastre 8.990 TL

Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL

Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL

Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.975 TL

Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.575 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL

Kumtel Vakum Makinesi 850 TL

Philips Epilatör 715 TL

Polosmart 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 475 TL

Polosmart Kablosuz Hoparlör 450 TL

Polosmart Şarj Edilebilir Ağız Duşu 399 TL

Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 299 TL

Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

Polosmart Retro Saç Sakal Düzeltme Makinesi 279 TL

Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL

Ören Bayan Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL

Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL

Ören Bayan Dikiş Kutusu Seti 129 TL

Kadın Pijama Takımı 349 TL

Erkek Pijama Takımı 289 TL

Erkek Pantolon 289 TL

Kadın Terlik 199 TL

Kol Çantası 289 TL

Telefon Çantası 259 TL

Cüzdan 135 TL

Bez Çanta 129 TL

Rubenis Şemsiye 129 TL

Kemer 89 TL

Yüz Havlusu 69 TL

El Havlusu 32,50 TL

Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 439 TL

LC İlk Kumandam 229,00 TL

Oyuncak Çöp Kamyonu 249,00 TL

PİCCOLO MONDİ Müzikli Dinozor oyuncak 379,00 TL

PİCCOLO MONDİ puzzle blok oyuncağı 179,00 TL

Oyuncak Güzellik Çantası 129,00 TL

12-36 Ay Fenerli Kitap 189,00 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL

Akasya Ağacı Kapaklı Baharatlık 229 TL

Akasya Ayaklı Dikdörtgen Sunumluk 179 TL

Akasya Uzun Kesme / Sunum Tahtası 169 TL

Akasya Yuvarlak Kesme Tahtası 169 TL

Akasya Sunum Tabağı 159 TL

Akasya Sunum Tabağı 159 TL

Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 219 TL

Paşabahçe Kahve Yanı Bardak 4'lü 199 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 169 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL

Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 119 TL

LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 32,50

Kadın Terlik Çeşitleri 99 TL

Erkek Terlik Çeşitleri 65 TL

Kadın / Erkek Keçe Terlikler 79 TL

Chef's Wok Tava 249 TL

Chef's Karnıyarık Tenceresi 349 TL

Chef's Wok Tava 249 TL

Chef's Sahan 179 TL

Alpina Fırın Kabı 249 TL

Alpina Bıçak Seti 3'lü 319 TL

Metal Ekmek Kutusu 149 TL

Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 249 TL

Oval Saklama Kabı 3'lü 129 TL

Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 700 cc 99 TL

3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 99 TL

Melamin Dikdörtgen Çerezlik 29,50 TL

Cam Kesme Tablası 99 TL

Dondurucu Saklama Kabı 3'lü 49 TL