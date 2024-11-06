BİM 8 Kasım 2024 aktüel ürünleri! BİM'de bu hafta indirimli neler var?

BİM 8 Kasım 2024 aktüel ürünleri belli oldu. BİM'de bu cuma yine yok yok. 8 Kasım aktüel ürünler kataloğuna göre Polosmart 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 475 TL, aynı markada kablosuz hoparlör 450 TL, şarj edilebilir ağız duşu 399 TL, şarj edilebilir diş fırçası 299 TL'den satışa sunulacak. Ayrıca, akasya ağacı kapaklı baharatlık, dikdörtgen sunumluk, kesme / sunum tahtası, Paşabahçe viva cam kapaklı kavanoz, LAV kapaklı saklama kabı da uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. İşte BİM 8 Kasım aktüel ürünler kataloğunun tamamı...
Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL
Kumtel Siyah Cam Ankastre 8.990 TL
Fakir Çok Amaçlı Halı Yıkama Makinesi 6.990 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 5.475 TL
Keysmart Türk Kahve Makinesi 2'li 4.975 TL
Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.575 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 950 TL
Kumtel Vakum Makinesi 850 TL
Philips Epilatör 715 TL
Polosmart 2'si 1 Arada Saç Şekillendirici 475 TL
Polosmart Kablosuz Hoparlör 450 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Ağız Duşu 399 TL
Polosmart Şarj Edilebilir Diş Fırçası 299 TL
Polosmart Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL
Polosmart Retro Saç Sakal Düzeltme Makinesi 279 TL
Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL
Ören Bayan Softy Çift Kişilik Battaniye 419 TL
Ören Bayan Softy Tv Battaniyesi 389 TL
Ören Bayan Dikiş Kutusu Seti 129 TL
Kadın Pijama Takımı 349 TL
Erkek Pijama Takımı 289 TL
Erkek Pantolon 289 TL
Kadın Terlik 199 TL
Kol Çantası 289 TL
Telefon Çantası 259 TL
Cüzdan 135 TL
Bez Çanta 129 TL
Rubenis Şemsiye 129 TL
Kemer 89 TL
Yüz Havlusu 69 TL
El Havlusu 32,50 TL
Leopar Desenli Standlı Kupa Seti 439 TL
LC İlk Kumandam 229,00 TL
Oyuncak Çöp Kamyonu 249,00 TL
PİCCOLO MONDİ Müzikli Dinozor oyuncak 379,00 TL
PİCCOLO MONDİ puzzle blok oyuncağı 179,00 TL
Oyuncak Güzellik Çantası 129,00 TL
12-36 Ay Fenerli Kitap 189,00 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL
Akasya Ağacı Kapaklı Baharatlık 229 TL
Akasya Ayaklı Dikdörtgen Sunumluk 179 TL
Akasya Uzun Kesme / Sunum Tahtası 169 TL
Akasya Yuvarlak Kesme Tahtası 169 TL
Akasya Sunum Tabağı 159 TL
Akasya Sunum Tabağı 159 TL
Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6'lı 219 TL
Paşabahçe Kahve Yanı Bardak 4'lü 199 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 2500 cc 169 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 1500 cc 149 TL
Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz 900 cc 119 TL
LAV Kapaklı Saklama Kabı 380 cc 32,50
Kadın Terlik Çeşitleri 99 TL
Erkek Terlik Çeşitleri 65 TL
Kadın / Erkek Keçe Terlikler 79 TL
Chef's Wok Tava 249 TL
Chef's Karnıyarık Tenceresi 349 TL
Chef's Wok Tava 249 TL
Chef's Sahan 179 TL
Alpina Fırın Kabı 249 TL
Alpina Bıçak Seti 3'lü 319 TL
Metal Ekmek Kutusu 149 TL
Glass in love Bitki Çayı ve Kahve Demliği 249 TL
Oval Saklama Kabı 3'lü 129 TL
Bardaklı Baş Ucu Sürahisi 700 cc 99 TL
3 Katlı Dolap İçi Yumurtalık 99 TL
Melamin Dikdörtgen Çerezlik 29,50 TL
Cam Kesme Tablası 99 TL
Dondurucu Saklama Kabı 3'lü 49 TL