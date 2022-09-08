BİM 9 Eylül 2022 kataloğu! BİM aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM 9 Eylül 2022 kataloğundaki fırsat ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'e bu cuma akıllı telefon, televizyon, tamir aletleri, nevresim seti ve züccaciye ürünlerinde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; KUBA S15 Elektrikli 6.999 TL'den satışa sunulacak. Peki BİM'de bu hafta neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM 9 Eylül 2022 aktüel ürünler kataloğunda; Teknoloji, Mutfak ürünleri, Bisiklet, Tekstil ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda muhteşem ürünler uygun fiyattan satışa sunulacak. BİM'de bu hafta Harry Potter desenli ürünler dikkat çekiyor. Ayrıca Dijitsu 58 İnç Android TV 6,999 TL fiyatıyla Cuma gününden itibaren BİM Market reyonlarında müşterilerin alımına sunulacak.

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda Teknoloji ve Elektrikli Ev Aletleri grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. 9 Eylül BİM Aktüel kataloğunda öne çıkan fırsat ürünü 6.999 TL fiyatla elektrikli bisiklet oluyor. İşte 9 Eylül 2022 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM'de bu hafta teknoloji grubunda ; Kuba S15 Elektrikli Bisiklet 6999 TL, Güvenlik Kamerası 999 TL, Fakir Elektrikli Süpürge 1449 TL fiyatıyla öne çıkıyor.

BİM 9 Eylül 2022 kataloğunda; Andoird özelliği, 1 GB Ram ve 8 GB dahili hafızalı ve 4 çekirdek işlemcili Dijitsu 32 İnç Android TV 2,299 TL fiyattan satılacak.

BİM'de bu hafta cep telefonlarına özel indirimler var. 4 GB Ram ve 64 GB dahili hafızaya sahip Xiaomi Redmi 10 2022 Cep Telefonu 4,499 TL, Dahili 64 GB hafıza ve 3 GB Ram kapasiteli Redmi 9C Cep Telefonu 3,599 TL, 4 GB Ram ve 64 GB hafızaya sahip Oppo A16 Cep Telefonu 3,899 TL, 16 GB dahili hafızası olan Alcatel GO1 Cep Telefonu 1299 TL'den satışa sunulacak.

BİM 9 Eylül kataloğunda çocuklar için hazırlanmış eğitici ve öğretici kitaplar ve oyuncaklar yer alıyor. Roza Altını Islatan Bebek 149 TL, Piccolo Mondi Peluş Bileklik 49 TL, Bisikletli ve Scooterli Bebek 119 TL, Puzzle 70 Parça 17,50 TL, Oyun Hamuru Seti 34,50 TL, Takçak 59,50 TL, Karma Hikayeler 17,50 TL, Karma Aktivite Kitapları 14,50 TL, Şekilli Hayvanlar Serisi Kitaplar 11,50 TL, Karma Oyuncaklar 44,50 TL fiyatıyla cuma günü BİM'de olacak.

Bu cuma BİM'de Züccaciye ve Mutfak ürünleri kapsamında; Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 16,50 TL, Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 7,50 TL, Lav 3'lü Meşrubat Bardağı 47,50 TL, Chef's Tava 89 TL, Mini Ütü Masası 99 TL, Alpina 3'lü Bıçak Seti ve Şef Bıçağı 74,50 TL,

Kare Cam Kase 49 TL, Lav Kapaklı Cam Saklama Kabı 15 TL, Lav Kapaklı Cam Saklama Kabı 10 TL, Lav Kulplu Bardak 32,50 TL, Askı Çeşitleri 2'li Set 8,50 TL, Paşabahçe Penguen Su Bardağı 69 TL, Hobby Life Desenli Kahve Bardağı 5,50 TL, Ortadan Açılık Kapaklı Çöp Kovası 49 TL fiyatıtla yer alacak.

BİM aktüel ürünler kataloğunda ayrıca tamirat kapsamında ürünler yer alıyor. Proware Çift Akülü Vidalama Seti 499 TL, Mini Tornavida Seti 75 TL, Panç Seti 11 Parça 75 TL, Yankeski 99 TL, Kargaburun 99 TL, Pense 99 TL, Mıknatıslı Alüminyum Mini su Terazisi 39,50 TL, Allen 9'lu Anahtar Takımı 69 TL,

Montaj Tamir Seti 167 Parça 59 TL, Silikon Tabancası ve Silikon 69 TL, Sensörlü Tuvalet ışığı 49 TL, Titreşim Önleyici 4'lü Aparat 59 TL, Merdiven 4+1 319 TL, Cam Menfezi 10,50 TL, Manuel Kapı Kilidi 29,50 TL, SGS Profesyonel Yer Fırçası 19,50 TL, Çelik Tel Fırça 19,75 TL, Ahşap Saplı Çekiç 34,50 TL, Boyacı Seti 59 TL, Kapı ve Pencere Bandı 29,50 TL, Derz Tamir Dolgusu 29,50 TL'den satılacak.