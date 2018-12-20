BİM aktüel 21- 28 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi! BİM aktüel ürünler son dakika indirimleri neler? 21 Aralık BİM kataloğunda neler var? 28 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. BİM market her Cuma yepyeni ürünlerini indirime sokuyor. 21 Aralık BİM Aktüel indirimli ürünleri belli oldu ve işte listesi; Philips buhar kazanlı ütü 449 TL Peşin fiyatına kredi kartına 6 taksit imkanı ile, Dekupaj Testere 169 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile Elektrikli emme ve üfleme makinesi 139 TL kredi kartına 6 taksit imkanı ile 10 metre makaralı ara kablo 45 TL, Saçaklı yolluk 39,90 TL , Polar eşofman takımı 32,50 TL , Polar eşofman takımı çocuk 19,90 TL , Kar botu 34,50 TL, Trendy kol saati 14,90 TL, Ev terliği erkek 16,90 TL, Ev terliği kadın 16,90 TL, Patikli çorap 4,50 TL, Termal çorap kadın erkek 6,50 TL olacak. BİM 21 Aralık 28 Aralık 2018 aktüel ürünler kataloğu ile ürünlerin görselleri haberimizin devamında sizleri bekliyor. BİM market haftalık kampanya kataloglarını hazırlarken sizlerin görüş ve önerilerine de önem veriyor. Eğer BİM Markete gelmesini istediğiniz indirimli ürünler varsa sitemizin yorum bölümünden bizlere ve diğer tüketicilerle paylaşabilirsiniz. İşte BİM aktüel indirimleri son dakika haberleri ve en son gelişmeleri star.com.tr’de…

21 ARALIK BİM AKTÜEL İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİ

21 Aralık BİM aktüel kataloğu mutfak ürünlerinde de muhteşem kampanyalarla geliyor. Her zaman hanımların gönlüne kazanacak indirim fırsatları ile dolu olan bir marketin yeni kataloğunda indirimli olan ürünlerin devamı şu şekilde;

Fakir Türk kahvesi makinesi 275 TL kredi kartına Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile

Kütahya Porselen 12 parça dekorlu para yemek takımı 65 TL

Chef’s Tava 26,90 TL

Chef’s kare tava 34,90 TL

Granit efektli pankek tavası 27,90 TL

LAV 12 parça çay seti 25 TL

LAV desenli uzun meşrubat bardağı 3’lü 7,95 TL

Üçlü Elegan kulplu kupa 6,95 TL

Üçlü Elegan uzun meşrubat bardağı 6,95 TL

6’lı elegan kahve yanı su bardağı 6,95 TL

Üçlü Elegan kısa meşrubat bardağı 5,95 TL

Bulaşıklık 8,95 TL

Melamin tepsi 13,90 TL

Melamin kaşıklık 4,95 TL

İkili saklama kabı 7,95 TL

Baharat seti 6lı 12,90 TL

Borcam dikdörtgen tepsi 21,90 TL

Lolla’s oyuncak bebek 49,90 TL

Damperli kamyon ve çöp kamyonu 21,90 TL

28 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bim’in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39