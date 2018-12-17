BİM aktüel 21 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi yayında! 21 Aralık BİM aktüel ürünlerinde neler olacak? Cuma günleri efsane indirimleriyle adından söz ettiren BİM market bu hafta yine dopdolu! Peki BİM bu hafta hangi ürünleri indirime sokacak? Sizde en yakın BİM markete gidin ve aktüel ürünler indirimlerinden faydalanın. BİM kataloğu yepyeni ürünleriyle raflardaki yerini alıyor. BİM 21 ARALIK 2018 AKTÜEL ÜRÜNLERİ kampanyalarında tüketici beklentilerini boşa çıkarmayacak muhteşem fırsatların yer aldığını söylemek mümkün. İşte; 2400 watt çıkarılabilir su haznesi 100g sürekli buhara kapasitesi, ütüleme sırasında su dolumu yapılabilme özelliği,Smart Calc Clean özelliği ile kireç temizleme zamanının bildiren ses ve ışık sistemi, seramik taban ve dikey Buhar püskürtme özelliği ile 2 yıl garantili ve kredi kartına peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile PHILIPS Buhar Kazanlı Ütü 449 TL. BİMDE BU HAFTA ayrıca; Meraklılarının özellikle beklediği diğer bir fırsat ürünü ise 2 yıl garantisi ve şık tasarımı ile dikkatlerinizden kaçmayacak maksimum 4 fincan kahve kapasitesine sahip,tek tuş ile kolay kahve imkanı sunan,susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi ile Fakir Türk Kahve Makinesi 275 TL indirimli fiyatı ile satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler son dakika haberleri ve en son gelişmeleri star.com.tr’de…

21 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM aktüel ürünleri yeni kataloğu açıklandı! 21 Aralık 2018 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM aktüel ürünler satışa sunuluyor. BİM KATALOĞU şaşırtmaya devam ediyor. BİM kampanyalarında tüketici beklentilerini boşa çıkarmayacak muhteşem fırsatların yer aldığını söylemek mümkün. İşte; 2400 watt çıkarılabilir su haznesi 100g sürekli buhara kapasitesi, ütüleme sırasında su dolumu yapılabilme özelliği,Smart Calc Clean özelliği ile kireç temizleme zamanının bildiren ses ve ışık sistemi, seramik taban ve dikey Buhar püskürtme özelliği ile 2 yıl garantili ve kredi kartına peşin fiyatına 6 taksit avantajı ile PHILIPS Buhar Kazanlı Ütü 449 TL. BİMDE BU HAFTA ayrıca; Meraklılarının özellikle beklediği diğer bir fırsat ürünü ise 2 yıl garantisi ve şık tasarımı ile dikkatlerinizden kaçmayacak maksimum 4 fincan kahve kapasitesine sahip,tek tuş ile kolay kahve imkanı sunan,susuz çalışmayı önleyen emniyet sistemi ile Fakir Türk Kahve Makinesi 275 TL indirimli fiyatı ile satışa sunulacak. Yine tadilat işlerine meraklı tüketiciler için KLPRO kalite güvencesi ile 2 yıl garantili olan Dekupaj Testere 169 TL.Elektrikli Emme ve Üfleme Makinesi 159 TL. Makaralı 100 metre ara kablo ise sadece 45 TL.

21 ARALIK 2018 BİM AKTÜEL KATALOG LİSTESİ YAYINDA

BİM aktüel ürün kampanyası Salı haftanın önerileri grubunda hangi ürünleri satışa çıkaracak? BİM aktüel Salı Haftanın Önerileri 18 – 21 Aralık 2018 Kampanya kataloğu yayınlandı.

Kalite ve İçeriği ile Züccaciye Ürünleri büyük indirim avantajları ile BİM KATALOG YENİ fırsatlar arasında epey yer almış durumda; Kütahya Porselen 12 Parçadan oluşan Dekorlu Yemek Takımı 65 TL. Chefs yanmaz ve yapışmaz,çizilme ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış teflon iç kaplama özelliği ile 28cm Tava 26,90 TL. Kare Tava 34,90 TL. Granit Efektli Pankeke Tava 27,90 TL. LAV Birdie Çay Seti 25 TL. Birdie 3’lü Desenli Uzun Meşrubat Bardağı 7,95 TL. Elegan 3’lü Kulplu Kupa 6,95 TL. Elegan 3’lü Uzun Meşrubat Bardağı 6,95 TL. Elegan 3’lü Kahve yanı Bardağı 6,95 TL. Elegan 3’lü Kısa Meşrubat Bardağı 5,95 TL. Borcam Dikdörtgen Tepsi 21,90 TL. Saklama Kabı 2’li 7,95 TL. Baharat Seti 6 ‘lı 12,90 TL. Melamin tepsi 13,90 TL.Melamin Kaşıklık 4,95 TL. Bulaşıklık 8,95 TL. kampanya fiyatları ile satışata olacak fırsatlar arasında. BİM AKTÜEL ÜRÜNLER BU HAFTA indirimleri detaylarında Ev Tekstili ve Giyim Ürünleri grubunda ise; Şönil 60×150 cm Saçaklı Yolluk 39,90 TL. Kız Erkek Çocuk 31-34 numara aralığında Kar Botu 34,50 TL.Ev Terliği Kadın-Erkek 16,90 TL. Polar Kadın-Erkek Eşorfman Takımı 32,50 TL. Polar Çocuk Eşorfman Takımı 19,90 TL. Kadın-Erkek Termal Çorap 6,50 TL. Patikli Çocuk Çorap 4,50 TL.

18 ARALIK BİM KATALOĞU AŞAĞIDA YER ALIYOR;

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bim’in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39