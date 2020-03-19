BİM aktüel kataloğunda haftaya neler var? BİM 24 Mart Salı erken katalog!

BİM Aktüel fırsatlarını her hafta Salı ve Cuma günleri yenilenen kampanyalarla sizlere ulaştırıyoruz. Bu hafta BİM Market kampanyalarında Salı günü için yayınlanan kampanyayı inceledik. Avantajlı fiyatlı ürünlerin yer aldığı BİM'in yeni kampanyasında yer alan tüm ürünleri aşağıda liste halinde görebilirsiniz. 24 Mart 2020 Bim Kataloğu ile Salı günü satışa sunulacak olan kampanyalı ürünlere baktığımızda özellikle bebek sahibi annelerin talep ve beklentilerine göre hazırlanmış ürünlerden oluştuğunu söylemek mümkün. Ayrıca; Bim Aktüel Ürünleri olarak Kişisel Bakım ve Temizlik grubunda özenle seçilmiş ve büyük indirim avantajları ile kampanya listesinde yer almış ürünler bu hafta bayanların yoğun olarak talep göstereceği ürünlerden oluşuyor.
BİM aktüelin Salı günü başlayacak olan indirim kampanyası yayınlandı. BİM mağazalarında 24 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada hangi ürünler var hemen göz atalım.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZHoşgeldin Bebek Çantası 59,90 TL, Jenny&Willy Külot Bez 19,95 TL, Jenny&Willy Bebek Sabunu 100 gr 2,50 TL, Jenny&Willy Bebek Kulak Çubuğu 60'lı 2,95 TL, Jenny&Willy Granül Sabun 1000 gr 19,90 TL, Jenny&Willy Yenidoğan Bebek Bezi 19,90 TL, Jenny&Willy Bebek Bakım Örtüsü 60x90 cm 10 Adet 9,95 TL, Jenny&Willy Bebek Temizleme Pamuğu 60'lı 5,95 TL, Jenny&Willy Yenidoğan Şampuan 200 ml 9,95 TL, Activex Antibakteriyel Islak Mendil 56'lı 9,50 TL'den satışa sunulacak.Johnson's Baby Bebek Kulak Çubuğu 100'lü 5,95 TL, Johnson's Baby Bebek Sabunu 100 gr 2,95 TL, Johnson's Baby Kolay Tarama Spreyi 200 ml 14,90 TL, Uni Babay Islak Havlu Oyna Öğren 3x52 Adet 12,90 TL, Bugs Bunny ve Tweety Deodorant 150 ml 9,95 TL, Bugs Bunny ve Tweety Parfüm 50 ml 17,90 TL, Bebek Tarak ve Fırça Seti 8,95 TL, Bebek Tırnak Bakım Seti 4,95 TL, Eyüp Sabri Tuncer Bebek Kolonyası 150 ml 8,95 TL, Omo Çamaşır Deterjanı 1950 ml + Yumoş 1008 ml 35,95 TL'den satılacak.Dalin yumuşatıcı 800 ml 7,95 TL, Berk Emziren Anne Çayı 16'lı 5,95 TL ,Pınar Devam Sütü 6x200 ml 14,95 TL, Danino Destek 80 ml 1,95 TL, Capitol Erkek Parfüm 70 ml 16,90 TL, Shela Kadın Parfüm 70 ml 16,90 TL, Garnier Kayısı Peelingi 50 ml 18,90 TL, Makyaj Fırça Set 24,90 TL, Ala Rose El Kremi 75 ml 4,95 TL, Ala Rose Kolonya 110 ml 4,95 TL, Elseve Bay Bay Makas Saç Bakım Kremi 200 ml + 2'li Toka 14,90 TL, Naturalove Fiyonk Toka 5,95 TL, Naturalove Taç 5,95 TL, Naturalove Sosisli Bigudi 5'li 5,95 TL, Naturalove Toka 2'li 3,95 TL, Mini Çanta 6,95 TL, Dermokil Killi Şampuan 400 ml 8,95 TL, Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 ml 9,95 TL, Listerine Zero Ağız Bakım Suyu 250 ml 9,95 TL, İpana Pro-Sensitive Diş Macunu 75 ml 8,95 TL, Sleepy Natural Slim Hijyenik Ped 8,95 TL, Ecco Soft Peçete 200'lü 2,95 TL, Vileda Bezzy Temizlik Bezi 10'lu 9,95 TL, Family Gözlük Temizleme Mendili 40'lı 3,95 TL, Koroplast Streç Film 11,90 TL, Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 5,95 TL, Komili Sıvı Sabun 4 Litre 14,90 TL, Ace Çamaşır Suyu 2 Litre + Power Jel 1000 gr 9,95 TL'den raflarda yerini alacak.