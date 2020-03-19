BİM aktüel kataloğunda haftaya neler var? BİM 24 Mart Salı erken katalog!

19 Mart 2020 Perşembe 13:26 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 13:26

BİM Aktüel fırsatlarını her hafta Salı ve Cuma günleri yenilenen kampanyalarla sizlere ulaştırıyoruz. Bu hafta BİM Market kampanyalarında Salı günü için yayınlanan kampanyayı inceledik. Avantajlı fiyatlı ürünlerin yer aldığı BİM'in yeni kampanyasında yer alan tüm ürünleri aşağıda liste halinde görebilirsiniz. 24 Mart 2020 Bim Kataloğu ile Salı günü satışa sunulacak olan kampanyalı ürünlere baktığımızda özellikle bebek sahibi annelerin talep ve beklentilerine göre hazırlanmış ürünlerden oluştuğunu söylemek mümkün. Ayrıca; Bim Aktüel Ürünleri olarak Kişisel Bakım ve Temizlik grubunda özenle seçilmiş ve büyük indirim avantajları ile kampanya listesinde yer almış ürünler bu hafta bayanların yoğun olarak talep göstereceği ürünlerden oluşuyor.

BİM aktüelin Salı günü başlayacak olan indirim kampanyası yayınlandı. BİM mağazalarında 24 Mart ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta Salı gününden itibaren geçerli olacak kampanyada hangi ürünler var hemen göz atalım.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNUN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ