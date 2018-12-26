BİM aktüel 28 Aralık ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 28 Aralık ürünler indirim kataloğunda neler var? 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi! Aralık ayının son indirimini gerçekleştirecek olan BİM market kataloğu tüketicinin beğenisine sunuldu. BİM aktüel son dakika indirimlerinde kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Hem uygun hem kaliteli ürünlerin tek adresi BİM aktüel ürünler kataloğundan geçiyor. Bim mağazası özellikle her hafta çeşitli kampanyalar düzenleyerek zaten uygun olan fiyatlarını biraz daha aşağıya çekerek ürün satışını arttırmayı hedeflemektedir. Her kampanya döneminde olduğu gibi mağaza 28 Aralık 2018 - 4 Ocak 2019 indirim döneminde de uygun fiyatlı ürünleri görücüye çıkartıyor. İşte bu haftanın seçil fiyatları; Modern TV Ünitesi 175 TL.Meizu A20 Bluetooth Hoparlör 99,90 TL.Reebok Kol Saati 99,90 TL.Braun Erkek Bakım Seti 119 TL.Fakir Saç Kurutma Makinesi 59,90 TL.Tefal Baskül 55 TL.Ağlayarak Emekleyen Pilli Bebek 99,90 TL.Barbie Peri Bebek 19,90 TL.Altını Islatan Bebek 46,90 TL.Lolla’s Köpekli Mini Bebek 16,90 TL.Tekno Sanat Seti 29,90 TL.Oyuncak Araba 19,90 TL.Pilsan Eğlenceli Bloklar 19,90 TL.Farklı renklerde plastik Çek Bırak Arazi Aracı 29,90 TL.Oyuncak İtfaiye Seti 55 TL.Fakir Saç Düzleştirici 65 TL. İşte merak edilen BİM aktüel ürünler son dakika haberleri ve en son haberler star.com.tr’de…

28 ARALIK BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA

BİM Aktüel 28 Aralık kataloğunun detaylarına baktığımızda yine çok cazip fırsat ürünleri ve Kaliteli malzemeler görüyoruz. BİM Marketin yeni indirim kataloğu içerisinde mobilyadan elektrikli ev aletlerini oyuncaktan giyim ürünlerine kadar onlarca üründe kampanya bulunmuyor. BİM Marketin yeni kampanya dönemi detaylı olarak incelediğimizde 2018 yılında bitirirken yılın sonuna yakışacak bir kampanya olduğunu görüyoruz. Başarılı bir 2018 yılı geçiren BİM market kampanyaları ile adından çok söz ettirdi. Rakiplerine oranla çok daha uygun fiyatlarla sunan ünlü marketler zincirinin yeni kampanya dönemi de aynı şekilde devam edecek.

Modern TV Ünitesi 175 TL.Meizu A20 Bluetooth Hoparlör 99,90 TL.Reebok Kol Saati 99,90 TL.Braun Erkek Bakım Seti 119 TL.Fakir Saç Kurutma Makinesi 59,90 TL.Tefal Baskül 55 TL.Ağlayarak Emekleyen Pilli Bebek 99,90 TL.Barbie Peri Bebek 19,90 TL.Altını Islatan Bebek 46,90 TL.Lolla’s Köpekli Mini Bebek 16,90 TL.Tekno Sanat Seti 29,90 TL.Oyuncak Araba 19,90 TL.Pilsan Eğlenceli Bloklar 19,90 TL.Farklı renklerde plastik Çek Bırak Arazi Aracı 29,90 TL.Oyuncak İtfaiye Seti 55 TL.

Birbirinden güzel bu ürünlerin yanı sıra aynı zamanda tekstil ve zücaciye ürünleriyle de müşterilerini bekliyor. İşte bazı ürünler;

Soley Çift Kişilik Yatak Örtüsü-Battaniye 89,90 TL.Erkek Kışlık Gömlek 27,90 TL. Kadın Panço 18,90 TL.Unisex Termal İçlik Üst 17,90 TL. Kadın Büyük Beden Triko Yelek 12,90 TL.Kız Erkek Çocuk Kazak 16,90 TL. Çocuk Lisanslı Polar Alt 12,90 TL.Simli Havlu 12,90 TL.Kadın Soket Çorap 3,45 TL. Kadın Ev Botu 12,90 TL.Kadın Uzun Bot 39,90 TL. Erkek Fermuarlı Deri Bot 69,90 TL. Paşabahçe Kar Desenli Heybeli Çay Seti 24,90 TL.Paşabahçe Kar Desenli Silikon Kapaklı Su Şişesi 9,95 TL.Seramik Tepsili Oval Kase 18,90 TL.Seramik Oval Salata Kasesi 19,90 TL.Ananas Soyma Aparatı 4,95 TL.Farklı renklerde Alışveriş Filesi 2,95 TL.

BİM 4 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!

BİM 4 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğuna eklediği LG K9 akıllı cep telefonu, Xiaomi taşınabilir 10.000 mAh powerbank ve Kumtel dikey ısıtıcı ile müşterilerinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Bu ürünlerin haricin yüzlerce indirimli ürüne daha aktüel ürünler kataloğunda yer veren BİM, kampanyalarına 2019 yılında da tüm hızıyla devam edeceğinin sinyallerini vermeye başladı.

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bim’in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39