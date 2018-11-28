BİM aktüel 29- 30 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 29- 30 Kasım ürünler indirim kataloğu merak ediliyor. 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi açıklandı. BİM kataloğu bu hafta yine çok dolu. Peki BİM market 29 Kasım 2018’de neler olacak? 30 Kasım 2018 BİM aktüel ürünlerinde ev gereçlerinden ofis malzemelerine aradıklarınızı bulabilirsiniz. 30 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunu gelin birlikte inceleyelim. Kış alışverişi yapmamış ve indirim haberlerini bekleyen Bim aktüel takipçileri için muhteşem ürünler geliyor. Büyük küçük herkesin ihtiyacına göre kampanyaların yer aldığı kışlık ürün fırsatlarında Kız-Erkek Çocuk Botları 24,90 TL, Kadın-Erkek Botları 29,90 TL, Kadın Kısa Fermuarlı Polar 24,90 TL, Erkek Kısa Fermuarlı Polar 24,90 TL, Lisanslı Çocuk Montları 39,90 TL, Lisanslı Çocuk Şemsiye 19,90 TL, Kadın-Erkek Eşofman Altları ise 19,90 TL’lik fiyatlarıyla Bim mağazalarında yerini alıyor. Bim 30 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasını incelediğimizde bizleri züccaciye ürünleri karşılıyor. Bu ürünler arasında özellikle Kütahya Porselen ürünler ön planda. 4 adet servis tabağı, 4 adet çıkur tabak, 4 adet pasta tabağı olmak üzere 12 parçadan oluşan Kütahya Porselen Rölyefli Yemek Takımı 49,90 TL. Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 16,90 TL. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Cam Kapaklı Sahan 32,90 TL. chef’s Granit Efektli Yuvarlak Fırın Tepsisi 32,50 TL. chef’s Granit Efektli Tava 27,90 TL.

30 KASIM BİM AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

Bim aktüel 30 Kasım 2018 kataloğunda yer alan ürünler arasında dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise tekstil ve giyim ürünler. Silikon elyaf dolgulu, mikrofiber malzemeden üretilmiş Çift Kişilik Yorgan 49,90 TL. Farklı renk seçeneklerine sahip polyesterden üretilmiş Seccade 16,90 TL. Su geçirmez kumaştan üretilmiş Termal Mest 19,90 TL. 30 Kasım 2018 Bim aktüel ürünleri arasında yer alan giyim ürünleri içinde en dikkat çekeni ise Termal İçlik. Özellikle etkisini iyiden iyiye hissettiğimiz kış mevsiminin soğuk günlerine karşı rahatlıkla kullanabileceğiniz türden bir ürün olan, farklı beden seçeneklerine sahip Kadın Erkek Termal İçlik Takım 34,90 TL. Organizer Sepet 4,25 TL. Bimde bu hafta geçerli olacak indirimli ürünler bu kadarla sınırlı değil. Hafta boyu indirimli ürünleri müşterilerine sunmayı hedef haline getirmiş olan Bim marketin 30 Kasım 2018 gününden itibaren başlayan kampanya döneminden sonra 4 Aralık 2018 Bim haftanın önerileri kataloğu ile de sunduğu indirimli ürünler var. Bingo Matik 8kg Çamaşır Deterjanı 37,90 TL. Mr Green Deterjan Hazneli Mop 49,95 TL. Mr Green Deterjan Hazneli Mop Yedeği 8,95 TL. Bulaşık Makinesi Tableti 34,90 TL. Bulaşık Makinesi Temizleyici 4,95 TL. Peros 5kg Bulaşık Deterjanı 16,95 TL. Fairy Platinum Bulaşık Süngeri 7,95 TL. Bulut 5lt Çamaşır Yumuşatıcısı 12,95 TL. Sıvı Sabun 8,95 TL. Antifirizli Cam Suyu 12,95 TL. ABC Yüzey Temizleyici 8,95 TL. Bim 30 Kasım 2018 aktüel kataloğunda yer alan bir diğer dikkat çekici ürün grubu olarak karşımıza çıkan tekstil grubunda onlarca indirimli giyim ürünü bulunuyor. Erkek Kısa Fermuarlı Polar 24,90 TL. Kadın Erkek Bot 29,90 TL. Lisanslı Çocuk Şemsiyesi 19,90 TL.

BİM 30 KASIM KATALOĞU İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN TAM LİSTESİ

Bim indirimli ürünler kataloğunu incelediğimizde raflarda yerini alacak ürünleri sizlerle paylaşıyoruz. 30 Kasım'da BİM'e gelecek aktüel indirimli ürünler; Kütahya Porselen ürünler ön planda. 4 adet servis tabağı, 4 adet çıkur tabak, 4 adet pasta tabağı olmak üzere 12 parçadan oluşan Kütahya Porselen Rölyefli Yemek Takımı 49,90 TL. Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 16,90 TL. 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiş Cam Kapaklı Sahan 32,90 TL. chef’s Granit Efektli Yuvarlak Fırın Tepsisi 32,50 TL. chef’s Granit Efektli Tava 27,90 TL. Bimde bu hafta geçerli olacak 30 Kasım Bim aktüel kataloğunda yer alan züccaciye ürünleri arasında ön plana çıkan bir diğer ürün ise chef’s markalı. Çizilme ve aşınmaya karşı direnci arttırılmış yanmaz yapışmaz teflon iç kaplamaya sahip chef’s 2’li Tava Seti 39,90 TL. Krep Tavası 21,90 TL. Sürahi 9,95 TL. Seramik 3’lü Baharat Seti 19,90 TL. Bulaşıklık 6,50 TL. 10 litre kapasiteli Pedallı Çöp Kovası 14,90 TL. 30 Kasim 2018 Bim aktüel kataloğunda yer alan zücaciye ürünleri bu kadarla sınırlı değil. Gondol markalı Plastik Mutfak Gereçleri her biri 2,95 TL olan tek fiyat ile satışa sunuluyor. 30 Kasım 2018 Bim aktüel ürünler kataloğu ile müşterilere sunulacak olan fırsat ürünleri arasında ne dikkat çekici olanları ise teknolojik ürünler. Windows 10 işletim sistemine sahip, 2 yıl garantili Hometech Alfa 600C Notebook 999 TL. Wi-Fi desteğine sahip, baskı, tarama ve kopyalama fonksiyonlarını bünyesinde barındıran HP Deskjet 2620 All-In-One Yazıcı 169 TL. Trust Oyuncu Klavyesi 65 TL.

BİM 23-30 KASIM 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU YAYINDA

Samsung Galaxy J3 Pro Cep Telefonu FİYATI: 1099TL • Ekran Boyutu: 5.0 İnç • Ekran Çözünürlüğü: 720x1280 (HD) Piksel Yoğunluğu: 294 PPI • Batarya Kapasitesi: 2400 mAh • Ana İşlemci (CPU) 1.4 Ghz Quad Core İşlemci • Ram 2 GB • Dahili Hafıza 16 Gb • Ön Kamera Çözünürlüğü: 5 MP • Arka Kamera Çözünürlüğü: 13 MP • 3G Var • 4G Var • 4.5G Desteği Var Elektrikli Turbo Fırın 40 Litre Simfer FİYATI 179 TL • 6 fonksiyonlu turbo fırın • Termostatlı Isı kontrol sistemi













• Fırın içi aydınlatma • 1 adet yuvarlak tepsi • 1 adet standart kare tepsi ve 1 adet özel tasarım tel ızgara Çok Amaçlı Dolap FİYATI 159 TL • 1. sınıf suntalemden üretilmiştir • Demonte • Yükseklik: ~136 cm, En: ~60 cm, Derinlik: ~32,5 Blender Robot Set Fakir FİYATI 155 TL • 1100 watt • 2 hız ayarı • Paslanmaz çelik bıçaklar ve blender aparatları • 1500 ml kapasiteli Narenciye Sıkacağı Premier FİYATI 49,90 TL • 40 Watt • 700 ml kapsite • 2 yönlü çalışma Güveç Düdüklü Tencere FİYATI 69,90 ~5 lt Home Perfect • 3 aşamalı güvenlik sistemine sahip klasik kapak Su Isıtıcı Kettle Premier FİYATI 49,90 • 1850-2200 watt • 1,7 litre kapasite • Çift metal kontrol sistemi ile çift güvenlikli susuz kalma emniyeti • Gizli rezistans ile güvenli ve kolay temizlenebilir Lisanslı Kapişonlu Sweatshirt Çocuk FİYATI 24,90 • 3-10 yaş • Şardonlu, kapişonlu, fermuarlı • Frozen, Minnie, Batman, Spiderman

BİM HAKKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir. BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Bim’in marketler zincirinin ortaklık yapısı ve yönetim kurulu.

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş 44.876.992 %14,78

Ahmet Afif Topbaş 28.500.000 % 9,39