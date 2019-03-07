BİM aktüel 8 Mart Cuma günü kataloğu yayında mı? BİM markette kadınlar günü indirimi! İşte fiyatlar
Tüketicilerine birbirinden uygun fiyatlı ürünler sunan BİM aktüel 8 Mart Cuma günü geçerli olan yeni kataloğunu yayınladı. Fiyatlarıyla ve kaliteli ürünleriyle her geçen gün müşterilerin beğenisini toplayan BİM aktüel 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de bir sürprize imza attı. Yeni kataloğunda çok büyük fırsatlar sunan BİM markette özellikle elektronik, çocuk ürünleri ve mutfak aletlerinde büyük indirim var. 8 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olacak kataloğu incelerken şaşkınlık yaşayacağınız. Peki, BİM aktüelin bu haftaki ürünler listesinde neler var? İBİM aktüel ürünleri haberimizde
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden itibaren geçerli olmak üzere BİM aktüel ürünleri yayınlandı. Özellikle kadınlar günü olduğu için kadın müşterilerine büyük bir sürpriz yapan BİM markette uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle yine müşterilerinin gönlünü kazandı. Elektronik ve bebek ürünlerinde bu hafta çok iddialı olan BİM aktüelin bu haftaki ürünler listesinde neler var? İşte haberimizin detayları
BİM AKTÜEL HP NOTEBOOK VE BEBEK ÜRÜNLERİ NE KADAR?
BİM markette 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması vesilesiyle kadınlara yönelik özellik bebek ürünlerinde ve Notebook fiyatları bu Cuma uygun fiyattan satışa sunuldu. HP Notebook 1.499,00 TL (Windows 10 Home ve 2 yıl garantili), Trust gamepad USB/PC/Laptop 19,90 TL (2 yıl garantili) BİM marketlerde yerini alacak. Bebek ürünlerinde ise, Bebek bakım çantası 14,90 TL (her bir ürün), BabyCo bebek güvenlik set ürünleri 4,95 TL (her bir ürün), Bebek alt açma seti 14,90 TL (her bir ürün), 2’li biberon 225 ml+125 ml 13,50 TL (her bir ürün) ,Casida Home bebek pike 14,90 TL (her bir ürün)’den satılacak.
BİM AKTÜL ÜRÜNLER İNDİRİM KATOLOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?
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