BİM aktüel 8 Mart Cuma günü kataloğu yayında mı? BİM markette kadınlar günü indirimi! İşte fiyatlar

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nden itibaren geçerli olmak üzere BİM aktüel ürünleri yayınlandı. Özellikle kadınlar günü olduğu için kadın müşterilerine büyük bir sürpriz yapan BİM markette uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerle yine müşterilerinin gönlünü kazandı. Elektronik ve bebek ürünlerinde bu hafta çok iddialı olan BİM aktüelin bu haftaki ürünler listesinde neler var? İşte haberimizin detayları

BİM AKTÜEL HP NOTEBOOK VE BEBEK ÜRÜNLERİ NE KADAR?

BİM markette 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması vesilesiyle kadınlara yönelik özellik bebek ürünlerinde ve Notebook fiyatları bu Cuma uygun fiyattan satışa sunuldu. HP Notebook 1.499,00 TL (Windows 10 Home ve 2 yıl garantili), Trust gamepad USB/PC/Laptop 19,90 TL (2 yıl garantili) BİM marketlerde yerini alacak. Bebek ürünlerinde ise, Bebek bakım çantası 14,90 TL (her bir ürün), BabyCo bebek güvenlik set ürünleri 4,95 TL (her bir ürün), Bebek alt açma seti 14,90 TL (her bir ürün), 2’li biberon 225 ml+125 ml 13,50 TL (her bir ürün) ,Casida Home bebek pike 14,90 TL (her bir ürün)’den satılacak.

BİM AKTÜL ÜRÜNLER İNDİRİM KATOLOĞUNDA HANGİ ÜRÜNLER VAR?

BİM Aktüel listesi ile gelecek indirim fırsatlarının devamı şu şekilde;

Kivi meyve ve sebze presi 249 TL kredi kartına Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile

Fakir blender robot set 169 TL kredi kartına Peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile

Chef’s tek fiyat son ürünler 12,90 TL

Pilsan ilk adım arabası 79 TL

Dinarsu ikili banyo paspas seti 4,90 TL

7’li renkli çantalı çorap 17,90 TL

Kırlent 9,95 TL

Müzikli televizyon 39,90 TL

Oyuncaklı oyun minderi 39,90 TL

Şeffaf maşrapa 2,25 TL

Küvet ve file seti 29,90 TL

Su kovası 8,95 TL

Kaymaz çocuk taburesi 6,95 TL

Lazımlık 7,95 TL

Barbie Deniz Kızı 19,90 TL

Lav 6lı çay bardağı 9,95 TL

Üçlü desenli meşrubat bardağı 7,95 TL

Altılı Nisa kulplu çay bardağı 11,50 TL

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

BİM Market hafta içi sabah 09:00’da açılmaktadır. BİM Market akşam saat 21:00'da kapanır. BİM Market öğle arası molası vermemektedir. BİM Market sadece Cuma günleri cuma namazı nedeniyle kapalıdır. BİM Market Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler arasında hizmet vermeye devam etmektedir.

BİM Market Merkez Şubesi Telefon numarası: 0 216 564 03 03