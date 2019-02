BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi (5 - 8 Şubat BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var?)

2019 Şubat ayı BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu araştırılıyor. 5 - 8 Şubat için BİM aktüel ürünler marketlerinde indirim uygulanacak kataloğu yayınlandı. Geçtiğimiz haftanın ardından bu hafta da indirim dolu ürünlerle müşterisine sürpriz yapan BİM aktüel ürünlerinde akıllı cep telefonu Huawei telefon sürprizi, mutfak araç gereçleri ve sevgililer günü için hem kadın hem de erkekler için alınabilecek hediye seçenekleriyle müşterisinin karşısına çıktı.

BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde, Huawei telefon sürprizi, saç düzleştiricisi, maşa, fön makinesi ve kişisel bakım aleti yer alıyor. 8 Şubat BİM aktüel ürünleri için heyecan dorukta. Ev ya da kişisel ihtiyaçlarını bu fırsatlardan yararlanarak karşılamak isteyen vatandaşlar BİM aktüel kataloğu için de sorgulamalarını hızlandırdı. BİM’in resmi internet sitesinde henüz yayınlanmayan kataloğu bu başlık altında bulabilirsiniz. Elektronik ev eşyaları, mutfak için süper fırsatlar ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. BİM aktüel ürünleri için 8 Şubat Cuma günü en yakın markete gidebilirsiniz.

Bu hafta büyük yoğunluk gören bu ürünlerin gelecek haftaki kataloğu için araştırmalar başladı. Her hafta birbirinden güzel ürünleri satışa çıkartan BİM, 8 Şubat'ta yine müşterilerini mutlu edecek. BİM aktüel kataloğu içerisinde bulunan ürünleri bu başlık altından hemen inceleyebilirsiniz.



BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU AÇIKLANDI



8 Şubat'ta satışa sunuacak olan BİM aktüel ürünleri tam sayfa kataloğu yayınlandı. BİM'in indirimli ürünler listesinde yine birçok sürpriz ürün bulunuyor.



İşte 8 Şubat BİM aktüel ürünleri;

2 yıl Türkiye garantisi 3020 mAh batarya 16 GB hafızası ile dikkat çeken Huawei Y5 indirimi ile BİM 08 Şubat aktüel ürünler kataloğu takip eden müşteriler için yayınlandı. Her dönem özellikle teknolojik ürünlerde fırsat kampanyası oluşturan BİM bu hafta yine dopdolu. Birleşik Mağazalar A.Ş raflarında sınırlı olacak satışa sunulacak ürünlerde Temizlik Seti, Erkek Bakım Seti Braun, Profesyonel Fön Makinesi, Saç Maşası, Çift Kişilik Nevresim Takımı ve birbirinden kullanışlı mutfak araçları yer alıyor. İşte 08 Şubat BİM aktüel ürünleri ve indirimli fiyatları.



BİM Aktüel yeni dönem indirimleri Salı günü başlayacak. Hafta sonu muhteşem indirimlerle vatandaşın yüzünü güldüren BİM aktüel, Salı gününün hazırlıklarını şimdiden tamamladı. BİM aktüel haftalık indirimlerine Salı günleri başlıyor. Cuma günleri kampanya sayısını ikiye çıkaran BİM aktüel, süper indirimlerini sizlerle paylaşıyor. BİM market, indirim kampanyalarını sayısız çeşitle hazırlamaya çalışıyor. İhtiyacınız olan ne varsa karşılamaya çalışan BİM aktüel, sizden gelen isteklere her zaman çok önem veriyor.

Kampanyalarını da vatandaşın ihtiyaç duyacağı ürünlerle hazırlayan BİM aktüel, her hafta indirimlerini yenilemeyi de ihmal etmiyor.BİM aktüel 5 – 8 Şubat 2019 tarihlerinde geçerli olacak olan kampanya haftanın önerileri grubunda bu hafta harika ürünlerin satışını yapacak. BİM 5 Şubat Aktüel indirimleri Salı günü başlayacak ve 9 Şubat Cuma günü sona erecek.

Hafta içi BİM Aktüel Salı kataloğunu yayınlayan Bim market, en önemli kalabalık kampanyasını ise BİM Aktüel Cuma fırsatları olarak hazırlıyor. Perakende sektöründe her zaman farklı ve daha ekonomik olmayı kendine prensip edinen BİM AKtüel, bu özelliğini vitrinlerinde sergilemeye devam ediyor. Bu hafta BİM aktüel, indirim reyonlarında yer alacak olan ürünleri sizler için özenle seçti. Merak eden takipçileri için BİM aktüel, kampanya kataloğunu sosyal medyada paylaşıyor.

BİM Aktüel, yeni dönem kampanya ürünleri arasında bayan müşterileri çok sevindirecek fırsatlar bulunuyor. Farklı kategorilerde her bütçeye uygun, ev gereçleri, temizlik ürünleri, temel gıda malzemeleri ile kampanyalarını hazırlayan BİM aktüel, Salı haftanın önerilerini ise farklı bir tarzda yayınlıyor. Her hafta Salı günü aynı kategoride yer alan ürünlerle aktüel yarışa devam eden BİM market, her zaman rakiplerinden farklı olmaya özen gösteriyor. Sevgililer günü hazırlıklarına şimdiden başlayan BİM aktüel, size özel kampanya ürünleri ile Şubat ayının ilk indirimlerini yayınlamakta hiç gecikmiyor.

BİM aktüel 5 Şubat – 8 Şubat indirimlerinde hangi ürünleri satışa çıkaracak? Bim market’in en önemli kampanyasının BİM Aktüel Cuma indirimleri olduğu düşünülse de, Salı günleri hazırladığı indirimleri takip etmekte fayda var diyoruz. Perakende sektöründe her zaman farklı çizgide ve ekonomik olmayı kendine ilke edinen BİM Aktüel, hafta içi yayınladığı Bim aktüel Salı kampanyası ile bu özelliklerini vitrinlerinde sergilemeye devam ediyor. Bu hafta aktüel salı raflarında BİM aktüel, tek kategoride çok güzel indirimlerle karşımıza çıkıyor. BİM aktüel Salı haftanın önerileri grubunda yer alan indirimli ürünleri birlikte inceleyelim. Ayrıca diğer marketlerin haftalık aktüel kampanyalarını merak ediyorsanız, aktüel haberlerimizi takip ederek kampanyalardan zamanında haberdar olabilirsiniz.





08 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜN KATALOĞUNDA ÖNE ÇIKAN ÜRÜNLER



8MP arka 5MP ön kameralı, Android işletim sistemine sahip, 16 GB dahili hafızalı, çift sim kartlı, yüz tanıma özellikli ve 2 yıl garantili Huawei Y5 2018 Cep Telefonu 899 TL.



Koltuk altı bölgesi için özel küçük başlığa sahip, 20 cımbızlı sistemi ile dikkat çeken 2 yıl garantili Braun Silk Epil Epilatör 99 TL.



Saç sakal kesme ve şekillendirme, kulak burun tüy alma gibi özellikleri ile dikkat çeken, ultra keskin paslanmaz bıçaklara sahip, 2 yıl garantili Braun Erkek Bakım Seti 125 TL.



2 kademe hız ayarı, 3 kademe sıcaklık ayarı 2000 - 2300 Watt gücünde iki yıl garantili Remington Profesyonel Fön Makinesi 85 TL.



190oC ‘de sıcaklık ayarı, Soğuk uç, Isı koruma standı ve iki yıl garantili Remington Saç Maşası 79 TL.



200oC ’de sıcaklık ayarı, Mükemmel ortalama için hareketli plaka, 60 dakika sonra otomatik güvenli kapanma ve iki yıl garantili Remington Saç Düzleştirici 99 TL.



20 cımbızlı sistem, 0.5 mm’ye kadar kılları nazikçe alabilir, Koltuk altı bölgesi için küçük başlık mevcuttur iki yıl garantili Epilatör Silk Epil Braun 99 TL



BİM ZÜCCACİYE ÜRÜNLERİNDE ÖZEL FIRSAT



08 BİM Aktüel ürünlerinde fazla sayıda Plastik ürün her biri 2,95 TL.

Musluklu Su Pompası 9,95 TL.

Farklı renklerde Ekmek Sepeti 2,95 TL.

Rende 4,95 TL. Çok Amaçlı Askılı Düzenleyici Sepet 4,95 TL

Bölmeli Düzenleyici Sepet 5,95 TL

Kapaklı Çok Amaçlı Kase seti 14,90 TL

Kaşıklı Salata Kasesi 6,95 TL

Lav 3’lü Keops Meşrubat Bardağı 6,95 TL

Dekorlu Çay Seti 29,90 TL





BİM TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE KAMPANYA



8 Şubat 2019 BİM indirimli ürünler kataloğunun ikinci sayfasını incelediğimizde bizleri tekstil ürünleri karşılıyor.



Soley Çift Kişilik Nevresim Takımı 89 TL

Soley Tek Kişilik Nevresim Seti 75 TL

Welsoft Kadın Sabahlık 39,90 TL

Kadın Kadife Eşofman Takımı 39,90 TL

Kadın 2’li Kalpli Soket Çorap 5,95 TL

Kadın Külotlu Çorap 4,95 TL

Gümüş Kolye 18,90 TL

Kadın Erkek Kol Saati çeşitleri 25 TL

Peluşlu Anahtarlık 7,95 TL

PVC tabanlı Welsoft Kadın Ev Ayakkabısı 16,90 TL

Kadın Erkek Çocuk Hayvan Figürlü Panduf 25 TL

Kadife Battaniye Yastık 49,90 TL



Ayrıca Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında müşterilere indirimli fiyatlarla sunulan onlarca üründe indirim bu haftada devam ediyor.

BİM HAKKINDA



Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.



Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye'deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.



BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye'de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.