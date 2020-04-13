BİM aktüel kataloğunda bu Salı neler var? BİM 14 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu

13 Nisan 2020 Pazartesi 16:46 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 16:46

BİM aktüel kataloğunda bu Salı neler var? BİM aktüel kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin satıldığı BİM aktüel kataloğunda bu hafta da kampanyalı ve ucuz ürünler var. BİM'de bu hafta birçok fırsat bulunuyor. BİM'in bu hafta Salı günü satışa çıkacak indirimli ürünler listesinde atıştırmalıklardan bakım ürünlerine kadar çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta salı BİM aktüel kataloğunda Simbat Antep Fıstığı Jumbo'nun satış fiyatı 44,90 TL. İşte 14 Nisan BİM aktüel kataloğu ürünleri...

BİM aktüelde bu hafta içeceklerden konservelere kadar çeşitli fırsatlar yer aldı. Simbat Kavrulmuş Fındık 500 gr 29,90 TL satış fiyatı ile tüketicilerle buluşacak.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Haftanın aktüel ürünlerinin yer aldığı katalogda ilk sayfada makyaj malzemeleri ve hijyen ürünleri dikkat çekiyor. Diş macunu, şampuan, sıvı sabun ve kolonya gibi ürünlerin satılacağı Salı günü yeni ürünler alışveriş tutkunlarını bekleyecek.

Haftanın aktüel kataloğunun ikinci sayfasında ise yiyecek ve içecek ürünleri ağırlıkta yer alıyor. Meyve suları, süt, kahve ve çerez ürünlerinin bulunduğu katalogda ürünler indirimli şekilde satışta olacak.

Üçüncü sayfa ise hazır yemeklerin ve çorbaların satışta olacağını gösterdi. Sandviç, makarna, çorba, ıspanak, bulgur pilavı, nohut, bamya ve zeytinyağlı enginar gibi hazır yemeklerin satışta olacağı listede ürünleri fiyat bilgileri de yer aldı.

BİM'in Salı günü satışa çıkan aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Katalogta Yüksek emiş gücüne sahip, yıkanabilir filtreli Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 399 TL, Sürekli buhar özellikli Tefal Buharlı Ütü 199 TL, Fakir Frida Saç Kurutma Makinesi 75 TL, Braun Erkek Bakım Seti 139 TL, Fakir Saç Düzleştirici 59 TL, Starcom Titreşimli Yüz Temizleme Cihazı 39,90 TL, Kolay ve hızlı kullanım özellikli, pil ile çalıştırılabilirliği ile istediğiniz her yere götürebileceğiniz El Dikiş Makinesi 49,90 TL, Otomatik çakmaklıklı, kolay temizlenebilir yüzeye sahip, 4 gözlü, 2 yıl garantili Kumtel Cam Set Üstü Ocak 329 TL, Fakir Rhapsody Blender Set 159 TL, Davul Fırın 129 TL, Çay Makinesi 109 TL, Halı Çırpıcı 4,50 TL, Kalorifer Petek Temizleme Fırçası 3,50 TL, Saplı Faraşlı Fırça 9,95 TL, pratik yıkama ve kurutma özellikli Tablet Mop Temizlik Seti 49,90 TL, Metal Kayık Ekmeklik 9,95 TL, Lav Defne Kase 2,50 TL, Lisanslı Puzzle 11,90 TL, Lisanslı Uçurtma 9,95 TL, Pilsan İlk Bisikletim 49,90 TL, Işıklı Scooter 99,90 TL, Sertifikalı suntalamdan üretilmiş 8 Bölmeli Çift Kapaklı Dolap 199,90 TL. İşte BİM aktüel katalog ürünlerinin tamamı...