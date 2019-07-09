BİM aktüel ürünler listesi yayınladı! Sürprizlerle dolu 12 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde bakın neler var?
12 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi yayınladı. Sürprizlerle dolu BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta da büyük indirimler var. Hafta sonu ev alışverişini tamamlamak isteyen vatandaşlar, ‘BİM aktüel ürünler listesinde neler var?’ sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Bu haftaki 12 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi kadınlar için kaçırılmaz bir fırsat. Ev bütçesine çok uygun olan bu ürünleri başka hiçbir yerde bulamazsınız. Peki, 12 Temmuz BİM aktüel listesindeki bu ürünler neler? Kumtel ankastre set 850 TL, granit efektli 30 cm tava 29,90 TL, Philips buharlı ütü 189,00 TL, dik durabilen süpürge piccadily 149,00 TL’den raflardaki yerini alacak. Dekoratif ahşap 3 katlı raf 79,90 TL, epilatör 99,00 TL, metal ayaklı kumaş gövdeli kirli sepeti ise 64,90 TL’den satılacak. İşte 12 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi haberimizin detaylarında…
12 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi yayınladı. Hafta sonu alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, ‘BİM aktüel ürünler listesinde neler var?’ sorusuna arama motorlarında yanıt arıyor. Sürprizlerle dolu BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta da büyük indirimler var. Sürprizlerle dolu BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta da büyük indirimler var. Kumtel ankastre set 850 TL, granit efektli 30 cm tava 29,90 TL, Philips buharlı ütü 189,00 TL, dik durabilen süpürge piccadily 149,00 TL’den raflardaki yerini alacak. Dekoratif ahşap 3 katlı raf 79,90 TL, epilatör 99,00 TL, metal ayaklı kumaş gövdeli kirli sepeti ise 64,90 TL’den satılacak. Seramik Banyo Seti 5’li (çöp kovası, wc fırçası, sıvı sabunluk, katı sabunluk, fırçalık) 99,90 TL, banyo aksesuar seti 6 parça 64,90 TL’den satılırken saç kurutma makinası 59,90 TL, 2 katlı metal havlu rafı 49,90 TL’den BİM marketlerde yerini alacak. İşte 12 Temmuz BİM aktüel ürünler listesi haberimizin detaylarında…
12 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM HAKINDA
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