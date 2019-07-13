BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel kataloğu 12 Temmuz büyük indirimli ürünler raflarda!
BİM aktüel kataloğundaki ürünler 12 Temmuz itibari ile raflardaki yerini aldı. Hafta sonu tatilini evdeki eksikliklerini tamamlamak için geçirmek isteyen vatandaşlar için BİM aktüel kataloğundaki ürünler bulunmaz bir fırsat. Peki, BİM aktüel kataloğunda neler var? Kaliteli markaları çok uygun fiyata bu hafta BİM’de bulabilirsiniz. Ev eşyalarına yönelik bu haftaki aktüel ürünler listesinde, 2 katlı metal havlu rafı 49,90 TL, 3 katlı banyo köşelik 23,90 TL, digital cam baskül 54,90 TL’den satılırken çift baskılı banyo seti 5’li 59,90 TL, banyo aksesuar seti 6 parça 64,90 TL, seramik banyo seti ise 99,90 TL’den satılıyor. İşte BİM aktüel kataloğu 12 Temmuz büyük indirimli ürünler listesi…
‘BİM aktüel kataloğunda neler var?’ sorusuna alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. Hafta sonu tatilini evdeki eksikliklerini tamamlamak için geçirmek isteyen vatandaşlar için BİM aktüel kataloğundaki ürünler bulunmaz bir fırsat. Kaliteli markaları çok uygun fiyata bu hafta BİM’de bulabilirsiniz. Ev eşyalarına yönelik bu haftaki aktüel ürünler listesinde, 2 katlı metal havlu rafı 49,90 TL, 3 katlı banyo köşelik 23,90 TL, digital cam baskül 54,90 TL’den satılırken çift baskılı banyo seti 5’li 59,90 TL’den satılıyor. 3’lü cam banyo seti 19,90 TL, meyve desenli minder 19,90 TL, kablosuz mini el fanı ise 19,90 TL’den raflardaki yerini aldı. Çift baskılı banyo seti 5’li 59,90 TL, banyo aksesuar seti 6 parça 64,90 TL, seramik banyo seti ise 99,90 TL’den satılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları...
12 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM HAKINDA
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