BİM aktüel ürünler listesinde neler var? BİM aktüel kataloğu 12 Temmuz büyük indirimli ürünler raflarda!

‘BİM aktüel kataloğunda neler var?’ sorusuna alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. Hafta sonu tatilini evdeki eksikliklerini tamamlamak için geçirmek isteyen vatandaşlar için BİM aktüel kataloğundaki ürünler bulunmaz bir fırsat. Kaliteli markaları çok uygun fiyata bu hafta BİM’de bulabilirsiniz. Ev eşyalarına yönelik bu haftaki aktüel ürünler listesinde, 2 katlı metal havlu rafı 49,90 TL, 3 katlı banyo köşelik 23,90 TL, digital cam baskül 54,90 TL’den satılırken çift baskılı banyo seti 5’li 59,90 TL’den satılıyor. 3’lü cam banyo seti 19,90 TL, meyve desenli minder 19,90 TL, kablosuz mini el fanı ise 19,90 TL’den raflardaki yerini aldı. Çift baskılı banyo seti 5’li 59,90 TL, banyo aksesuar seti 6 parça 64,90 TL, seramik banyo seti ise 99,90 TL’den satılıyor. İşte haberimizin ayrıntıları...

12 TEMMUZ BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

BİM HAKINDA

Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2018 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 598 (+20 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2018 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.672 (FİLE ile 6.736) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2018 yılında 60 yeni mağaza açarak 442 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2018 yılında Mısır’da 35 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 300 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir.