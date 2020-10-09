BİM aktüel ürünlerde bu Cuma neler var? 9 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu

09 Ekim 2020 Cuma 09:53 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 09:53

BİM'in bu haftaki aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. BİM'in cuma günü için hazırlanan indirimli ürünleri satışa sunuldu. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta mutfak ihtiyaçlarında ve elektronik ürünlerdeki fırsatlar göze çarpıyor. Yoğurt makinesi, Manuel Rondo, şofben, buharlı ütü ve şarjlı dik süpürge dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Peki BİM aktüel ürünlerde bu Cuma neler var? İşte 9 Ekim 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu..

BİM aktüel ürünlerde bu hafta mutfak için araç gereçler ve bebek ürünleri kaçırılmaz fırsatla geliyor. Bu Cuma BİM'e gelen ürünler arasında Havuzlu toplu kaydırak, taşınabilir şarj aleti, akıllı çocuk takip saati, oyuncak ahşap mutfak, oyuncak çeşitleri, led ışık, fanlı ısıtıcı, mama sandalyesi gibi birçok indirimli ürün bulunuyor.

Her hafta birbirinden ucuz ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler bu hafta yine müşterilerin yüzünü güldürecek.

BİM'e bu hafta; Bilicra Akıllı Çocuk Takip Saati, Oyuncak Ahşap Mutfak, Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak, Heifer Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge, Fakir Şofben, Tefal Buharlı Ütü, Otomatik Sıvı El Sabunluğu, Yoğurt Makinesi, Ocak Üstü Döküm Tost Makinesi, Tefal Manuel Rondo, KANZ Anne Bebek Bakım Çantası, Pilsan Yürüme Arkadaşım, Fakir Fanlı Isıtıcı, Ultrasonik Hava Nemlendirici, Çocuk Ahşap Mama Sandalye Seti ve çok daha fazlası yer alıyor ve daha birçok indirimli ürün satışa sunuldu.

BİM aktüel ürünlerde bu hafta yine çok avantajlı ürünler var. BİM aktüel indirim kataloğunda bu hafta gıdadan teknolojiye, mutfak araç gereçlerinden zücaciyeye varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini aldı.