BİM'in bu hafta cuma kampanyası için hazırlanan aktüel ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta Teknoloji Ürünleri, Elektrikli Ev Aletleri, Anastre Set, Motosiklet, Ev Eşyaları, Züccaciye ve Mutfak, Tekstil ve Giyim grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. Peki BİM'de bu hafta başka neler var? İşte BİM 30 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 30 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'de bu hafta Kişisel bakım ürünleri kapsamında harika ürünler yer alıyor. BİM 30 Ağustos 2024 Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında;

Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL

HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL

LG 50' Ultra HD Smart Tv 16.975 TL

PS4 Slim 500GB Oyun Konsolu 11.975 TL

HP 58144804A Tanklı Yazıcı 5.775 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL

Çift Kişilik Baskılı Pike 279 TL

Tek Kişilik Baskılı Pike 235 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 119 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Tefal Krep Tavası 459 TL

Amboss Kalpli Baton Kek Kalıbı 349 TL

Pratik İpli Doğrayıcı 189 TL

LAV Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL

LAV Rimli Desenli Su Bardağı 3'lü 159 TL

LAV Rimli Desenli Sürahi LAV 1200 cc 99 TL

Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 129 TL

Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 79 TL olarak satışa sunulacak.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var.

Blaupunkt Toast Master Tost Makinesi 1.875 TL

Blaupunkt Bw100 Çelik Çay Makinesi 1.475 TL

IMEX Akıllı Saat 995 TL

Ultralight Termos 690 TL

Kalp Ledli Masa Lambası 275 TL

Kumtel Usb Mini Fan 179 TL

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak 2.075 TL

Kumtel Mini Fırın 1.275 TL

Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma günü itibariyle sizlerle olacak.