BİM cuma kataloğu yayınlandı! BİM 29 Aralık 2023 aktüel ürünler kataloğu

BİM'de bu cuma Tekstil, Elektrikli Ev Aletleri, Lisanslı oyuncaklar, Züccaciye ve Mutfak, Çok amaçlı eşyalar, kışlık giyim, Teknoloji ve Beyaz eşya grubunda çok sayıda fırsat ürünü geliyor. Peki bu Cuma BİM'de neler var? İşte aktüel ürünler kataloğu...

BİM 29 ARALIK 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER

BİM'de bu hafta cuma günü Teknoloji grubunda harika ürünler yer alıyor. BİM 29 Aralık Cuma tarihli aktüel ürünler kataloğun ilk sayfasında; LG 55 İnç 4K Smart Nanocell TV 24,499 TL, TCL 32 İnç FHD Android Televizyon 5,699 TL, Dijitsu 58 İnç UHD Smart Led TV 10,999 TL, Dijitsu 50 İnç UHD Android Led TV 8,999 TL'den yer alıyor.

BİM'de bu hafta cuma günü için hazırlanan fırsat ürünlerinde muhteşem indirimler var. 5.5 Litre hacimli Kumtel Yağsız Air Fryer 1,599 TL, FAKİR markası ile 2 yıl garantili kaset ve hepa filtre özelliği Fakir Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2,499 TL, KİWİ markası ile 2 yıl garantili 2 adet temizleme ve parlatma bezi ile Kiwi Kablosuz Yüzey Temizleyici Mop Paspas 1,399 TL, Range Buharlı Ütü 599 TL olarak indirim reyonlarında yerini alacak.

BİM 29 Aralık aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünler bu kadarla da kalmıyor.

BİM'de bu hafta için hazırlanan aktüel kataloğundaki fırsat ürünlerinde müşterileri Elektronik grubunda harika ürünler karşılıyor. 4 GB Ram ve 128 GB hafızaya sahip Casper VIA M35 Cep Telefonu 5,199 TL, KEYSMART markası ile 2 yıl garantili Hızlı dondurma özelliği ile 4 Çekmeceli Derin Dondurucu 5999 TL fiyatlarıyla bu hafta cuma itibariyle sizlerle olacak.

BİM 29 Aralık Kataloğunun dikkat çeken bir diğer ürün grubu ise Tekstil ve Giyim oluyor. BİM'de bu hafta Tekstil grubunda kışlık giyim ürünlerinde; Ören Bayan 3'lü Yumak Çeşitleri 55 TL, Flamlı Eşarp 49,50 TL, Kadın Polar Pijama Takımı 219 TL, Kız Çocuk Polar Pijama Takımı 169 TL, Eros Çocuk Termal Üst İçlik 125 TL, Eros Çocuk Termal Alt İçlik 125 TL, Eros Kadın Termal Üst İçlik 175 TL, Eros Kadın Termal Alt İçlik 175 TL, Eros Erkek Termal Üst İçlik 189 TL, Eros Erkek Termal Alt İçlik 189 TL, Kadın Eşofman Altı 89 TL, Erkek Eşofman Altı 89 TL fiyatıyla bu Cuma BİM'de indirim reyonlarında yer alacak.

BİM'de bu hafta bizleri mutfak grubunda harika ürünler karşılıyor. Bim Aktüel 29 Aralık 2023 Kataloğunda yer alan fırsat ürünlerinin devamında; Tefal Tava 349 TL, Bonera Fırın Tepsi 299 TL, Wok Tava 329 TL, Ocak Üstü Tost tavası 299 TL, Sahan 229 TL, Chefs krep Tava 99 TL, Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 23,50 TL,

Rakle Mottolu Cam Kupa 26,50 TL, Benante Kalpli Standlı Porselen Kupa Seti 289 TL, Okyanus Rende 75 TL, Okyanus Ahşap Görünümlü Servis Ürünleri 34,50 TL, Sebze Bıçağı 16,50 TL, Mutfak Gereçleri 33,50 TL, Colorina Cam Saklama Kabı Çeşitleri 39,50 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM'de Çocuklar için özenle seçilmiş olan Eğitici ve Öğretici Oyuncaklar yer alacak. Oyuncak kapsamında hazırlanmış ürünlerde; Lisanlı Puzzle 69 TL, Denge Oyunu 79 TL, Oyuncak Araçlar 59 TL, Yataklı Oyuncak Puset 89 TL, Çocuğum Kodlama Öğreniyor Kitabı 12,50 TL, Eğlenceli Boyama Kitapları 14,50 TL, Lisanslı Tekli Köpük 7,50 TL, Krom Renkli Balonlar 14,50 TL, Oyuncak Çocuk Makyaj Seti 49,50 TL, Oyuncak Bebekli Karavan Seti 169 TL, Sesli Müzikli Balık Tutma Oyunu 199 TL, Çocuk Bileklik Yapma Seti 89 TL, El Koordinasyon Oyunu 179 TL olarak yer alıyor.