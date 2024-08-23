BİM kırtasiye ürünleri 2024 satışta! BİM 23 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kırtasiye malzemeleri var. BİM'de bu hafta okulların açılacak olmasıyla birlikte kırtasiye ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma kalem, boya, kalemlik ve defter gibi kırtasiye ürünlerinde indirim fırsatları yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 23 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda; Kalem çeşitleri, defter, boya, A4 kağıdı, dosya, okul çantası ve kırtasiye setleri yer alıyor. 23 Ağustos BİM kırtasiye ürünlerinin satışı eylül ayının ortasına kadar devam edecek. İşte 23 Ağustos 2024 Cuma BİM kırtasiye ürünleri kataloğu...