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Ekonomi

BİM kırtasiye ürünleri 2024 satışta! BİM 23 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM 23 Ağustos 2024 aktüel kataloğundaki kırtasiye ürünleri raflarda yerini aldı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını yenileyen BİM'de bu hafta kırtasiye ürünlerinde özel indirimler var. Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel kataloğunda bu hafta; Kalem, defter, çanta, dosya ve boya çeşitleri uygun fiyattan satışa sunulacak. Peki BİM kırtasiye ürünlerinde neler var? İşte BİM aktüel kataloğunun fırsat ürünleri

23 Ağustos 2024 Cuma 09:45 - Güncelleme:
BİM kırtasiye ürünleri 2024 satışta! BİM 23 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu
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BİM'in bu hafta Cuma günü için hazırlanan aktüel ürünler kataloğunda kırtasiye malzemeleri var. BİM'de bu hafta okulların açılacak olmasıyla birlikte kırtasiye ürünleri yer alıyor. BİM aktüel ürünler kataloğunda bu cuma kalem, boya, kalemlik ve defter gibi kırtasiye ürünlerinde indirim fırsatları yer alıyor. Peki BİM'e bu hafta başka neler gelecek? İşte BİM 23 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM'de bu hafta müşterinin beğenisine sunulan aktüel ürünler kataloğunda; Kalem çeşitleri, defter, boya, A4 kağıdı, dosya, okul çantası ve kırtasiye setleri yer alıyor. 23 Ağustos BİM kırtasiye ürünlerinin satışı eylül ayının ortasına kadar devam edecek. İşte 23 Ağustos 2024 Cuma BİM kırtasiye ürünleri kataloğu...

BİM KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2024

BİM 23 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğunda okul öncesi öğrenciler için ihtiyaç olacak kırtasiye ürünleri uygun fiyattan satışa sunuldu.

Okulların başlamasına kısa bir süre kala marketler okul ihtiyaçları ve kırtasiye malzemelerine ağırlık verdi.

BİM kırtasiye kataloğunda; Kalemden deftere, boyadan okul çantasına varıncaya kadar birçok üründe fırsat indirimi raflardaki yerini aldı.

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